Змушуємо ворога тікати до наступних рубежів, - Гуменюк про роботу ЗСУ в Херсонській області

ЗСУ не даються спокою окупантам на лівобережжі Херсонської області. Змушують ворога тікати до наступних оборонних рубежів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ми методично змушуємо ворога углиблюватись в їх наступні оборонні рубежі. Росіяни вишикують місця все глибше й глибше, посуваються туди й основні пункти базування намагаються розташовувати якомога глибше та далі від лінії фронту", - розповіла Гуменюк.
Як відзначила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, робота ЗСУ, у тому ж числі за минулу добу, дозволила зменшити кількість російських ударів по території Херсонської області. Зокрема наші воїни знищили:
"Після втрат потужності, ворог намагається відновлювати свої позиції значно глибше, усвідомлюючи, що на тому рубежі де втрачено - залишатись не можна", - пояснила Гуменюк.
Варто нагадати, що восени минулого року наші воїни звільнили від ворога правобережну частину Херсонської області. Наразі лівий берег в регіоні залишається під контролем окупантів. Останні ж продовжують тероризувати мирне населення правого берега регулярними обстрілами.
Фото: ситуація в Херсонській області станом на 25.05 о 00:51 (deepstatemap)
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