Заставляем врага бежать к следующим рубежам, - Гуменюк о работе ВСУ в Херсонской области

"Мы методично заставляем врага углубляться в их следующие оборонительные рубежи. Россияне выстраивают места все глубже и глубже, продвигаются туда и основные пункты базирования пытаются располагать как можно глубже и дальше от линии фронта", - рассказала Гуменюк.

Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, работа ВСУ, в том же числе за минувшие сутки, позволила уменьшить количество российских ударов по территории Херсонской области. В частности наши воины уничтожили:

3 крупнокалиберные пушки;

8 единиц бронетанковой техники;

миномет;

пункт БПЛА и 3 таких разведчика, которые оттуда запускались.

"После потерь мощности враг пытается восстанавливать свои позиции значительно глубже, осознавая, что на том рубеже где потеряно - оставаться нельзя", - пояснила Гуменюк.

Оккупация Херсонской области

Следует напомнить, что осенью прошлого года наши воины освободили от врага правобережную часть Херсонской области. В настоящее время левый берег в регионе остается под контролем окrупантов. Последние же продолжают терроризировать мирное население правого берега регулярными обстрелами.

Фото: ситуация в Херсонской области на 25.05 в 00:51 (deepstatemap)