UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зможуть працювати аграрії: у Дніпропетровській області розмінували сільгоспугіддя

Фото: у Дніпропетровській області розмінували сільгоспугіддя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дніпропетровській області піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь, щоб аграрії змогли почати посівну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що спеціалісти обстежили поля, які потребували розмінування найперше, аби туди могла вийти аграрна техніка.

Так, фахівці працювали у Криворізькому районі. Вони оглянули 2645 гектарів та знешкодили майже чверть сотні ворожих боєприпасів.

"Тепер, щойно земля підсохне після опадів, за свій фронт робіт візьмуться аграрії. Здебільшого, там сіятимуть соняшник. Головне - працюватимуть безпечно", - написав Лисак.

Загалом з початку повномасштабної війни в області знешкодили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування піротехніки продовжують й надалі.

Нагадаємо, у Харківській області аграріїв закликали не починати роботи на угіддях, які можуть потребувати розмінування.

Тим часом у звільненій Херсонській області фермери збираються засіяти баштан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
посіванняфермериДніпропетровська область