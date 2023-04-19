Смогут работать аграрии: в Днепропетровской области разминировали сельхозугодия

Он отметил, что специалисты обследовали поля, которые нуждались в разминировании в первую очередь, чтобы туда могла выйти аграрная техника.

Так, специалисты работали в Криворожском районе. Они осмотрели 2645 гектаров и обезвредили около четверти сотни вражеских боеприпасов.

"Теперь, как только земля подсохнет после осадков, за свой фронт работ возьмутся аграрии. В основном там будут сеять подсолнечник. Главное - будут работать безопасно", - написал Лысак.

В общей сложности с начала полномасштабной войны в области обезвредили более 6 тысяч взрывоопасных предметов. Разминирование пиротехники продолжают и дальше.

Напомним, в Харьковской области аграриев призвали не начинать работы на угодьях, которые могут нуждаться в разминировании.

Тем временем в освобожденной Херсонской области фермеры собираются засеять бахчевые.

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