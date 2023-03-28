Аграріїв Харківської області закликають не починати роботи на полях через мінування

У Харківській області фермерів закликають не починати роботи на потенційно небезпечних угіддях, які можуть потребувати розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА .

Наголошується, що у Харківській області потенційно небезпечними залишаються 570 тисяч га земель сільськогосподарського призначення, які потребують розмінування. При цьому 270 тисяч га з них вже можна починати розміновувати.

Зазначається, що для початку роботи в полі, першочергово слід провести обстеження площі піротехнічними підрозділами. Після цього фермер отримає акт, який засвідчує безпеку території. Тільки після цього можна починати польові роботи.

"Щотижня трапляються випадки, як в агропромисловій сфері, так і в цивільній щодо, на жаль, підриву людей та спецтехніки. Вкотре закликаю зважати на ситуацію, бути обачними та починати польові роботи лише після обстеження площі", - сказав заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Наразі в області працюють 20 піротехнічних розрахунків, які розміновують території. Скоро до них мають долучитися близько 100 нових фахівців. Вони першочергово обстежують об’єкти критичної інфраструктури, публічні місця та автошляхи. Розмінування полів проходить там, де дозволяє безпекова ситуація.

"300 тисяч гектарів від загальної суми потенційно небезпечних ми не можемо розміновувати. Маємо кілька причин - безпосереднє наближення до лінії зіткнення та зона досяжності ворожої артилерії. Тому цифри будуть змінюватися", - додав Іванов.

При цьому під тимчасовою окупацією залишаються близько 72 тисяч га земель сільськогосподарського призначення.

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