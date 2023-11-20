Зможуть атакувати Куп'янськ. У Сухопутних військах розповіли про дії РФ на Лиманському напрямку

Росія намагається контратакувати та вести наступ на Лиманському напрямку. Там тривають активні бойові дії в напрямку Синьківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"На даному напрямку противник намагається знайти слабкі сторони в українській обороні. Проводиться перегрупування. За рахунок того, що там місцевість більш лісова, більше спрямовується керованих авіаційних бомб на цьому напрямку. Слід розуміти, що ця зброя має велику руйнівну дію шляхом ваги", - сказав Фітьо.

Він зауважив, що РФ намагається атакувати, однак не має успіхів. Однак наразі ведуться активні бойові дії в напрямку н.п. Синьківка.

"У разі успіху ворога на цьому напрямку це дасть можливість розвинути атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскіл. На куп'янському напрямку було відбито 6 атак ворога. 8 авіаударів завдав противник загалом на Лимансько-Куп'янському напрямку", - сказав він.

За його словами, там росіяни застосовують керовані авіабомби та дрони для ударів по позиціях ЗСУ.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська контратакували на Авдіївському напрямку і просунулися біля залізниці на південний схід від Степового. Також ЗСУ просунулися на заході Запорізької області поблизу Новопрокопівки.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.

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