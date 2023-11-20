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Смогут атаковать Купянск. В Сухопутных войсках рассказали о действиях РФ на Лиманском направлении

Понедельник 20 ноября 2023 22:34
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Смогут атаковать Купянск. В Сухопутных войсках рассказали о действиях РФ на Лиманском направлении Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия пытается контратаковать и вести наступление на Лиманском направлении. Там продолжаются активные боевые действия в направлении Синьковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"На данном направлении противник пытается найти слабые стороны в украинской обороне. Проводится перегруппировка. За счет того, что там местность более лесная, больше устремляется управляемых авиационных бомб на этом направлении. Следует понимать, что это оружие оказывает большое разрушительное действие путем тяжести", - сказал Фитьо.

Он отметил, что РФ пытается атаковать, однако не имеет успехов. Однако ведутся активные боевые действия в направлении н.п. Синковка.

"В случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол. На купянском направлении было отбито 6 атак врага. 8 авиаударов нанес противник в целом на Лиманско-Купянском направлении ", – сказал он.

По его словам, там россияне применяют управляемые авиабомбы и дроны для ударов по позициям ВСУ.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска контратаковали на Авдеевском направлении и продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степного. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области вблизи Новопрокоповки.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.

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Война России против Украины Купянск Контрнаступление ВСУ
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