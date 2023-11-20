ЗСУ контратакували біля Авдіївки і просунулися в районі Степового: карти боїв ISW

Українські війська контратакували на Авдіївському напрямку і просунулися біля залізниці на південний схід від Степового. Також ЗСУ просунулися на заході Запорізької області поблизу Новопрокопівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

19 листопада російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Іванівки, на схід від Петропавлівки, та на Лиманському напрямку поблизу Торського.

У північноосетинських добровольчих батальйонах РФ "Аланія" і "Шторм Осетія" 18 листопада заявили, що зараз під Куп’янськом напрямку ведуться дуже інтенсивні бої.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 164-ї окремої мотострілецької бригади безуспішно атакували поблизу Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Машовець додав, що російські війська перекидають частини російського 7-го мотострілецького полку і 11-го танкового полку на позиції поблизу Першотравневого в рамках підготовки до поновлення наступальних дій на Куп'янському напрямку.

Бої у Донецькій області

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодних підтверджених просувань 19 листопада. Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що українські сили атакували та просувалися на південь від Шумів (23 км на південь від Бахмута).

Українські сили контратакували поблизу Авдіївки 19 листопада. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська відбили позиції біля залізниці біля Степового та контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Авдіївки, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські блогери стверджували 18 і 19 листопада, що війська РФ нібито просунулися поблизу промислової зони, Авдіївського коксохімічного заводу та залізниці.

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували на південь від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, а також поблизу Сіверного та Авдіївки.

Російські джерела стверджували, що війська РФ атакували поблизу Первомайського і Сіверного; на захід від Красногорівки; на південь від породного відвалу на північний захід від Авдіївки; на схід від коксохімічного заводу та від промислової зони на південний схід від міста.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун 19 листопада заявив, що кількість російських дезертирів і особового складу, які відмовляються вести наступальні дії, зростає, що змушує російське командування застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути сили РФ до бою.

Російське Міноборони стверджувало, що українські війська 19 листопада атакували на захід від Донецька поблизу Мар’їнки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької областей та не просувалися 19 листопада. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Староморського.

Українські сили продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області та, як повідомляється, досягли прогресу 19 листопада. Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська незначно просунулися поблизу Новопрокопівки та Рівного (8 км на захід від Роботиного).

Російські джерела стверджували, що українські сили також атакували поблизу Роботиного, Вербового та Копані. Російські блогери стверджували, що погана погода та видимість заважають наступальним операціям на заході Запорізької області.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні штурми поблизу Роботиного, Новопрокопівки та на захід від Вербового.

19 листопада українські війська продовжували бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області. Генштаб ЗСУ заявив, що українські війська утримують позиції на східному березі.

Російські блогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки, тоді як російські війська нібито контратакували у Кринках.