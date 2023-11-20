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Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні

Понеділок 20 листопада 2023 07:52
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Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - 319210 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків - 5439 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 10168 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 7748 (+4) од.;
  • РСЗВ - 899 (+1) од.;
  • засоби ППО - 588 од.;
  • літаків - 323 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5757 (+2) од.;
  • крилаті ракети - 1563 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10127 (+7) од.;
  • спеціальна техніка - 1091 (+1) од.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

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