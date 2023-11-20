Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.