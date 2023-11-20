Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
Фото: українські військові (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - 319210 (+640) осіб ліквідовано;
- танків - 5439 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 10168 (+2) од.;
- артилерійських систем - 7748 (+4) од.;
- РСЗВ - 899 (+1) од.;
- засоби ППО - 588 од.;
- літаків - 323 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5757 (+2) од.;
- крилаті ракети - 1563 од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10127 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 1091 (+1) од.
Ситуація на фронті
Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.
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