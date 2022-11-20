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Зможе вести повітряний бій. Baykar випробовує новий БПЛА з українським двигуном

Фото: Baykar випробовує новий БПЛА з українським двигуном (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Константин Широкун

Турецька компанія Baykar розпочала тести з "пробігу" безпілотного винищувача Kızılelma, який зможе вести повноцінний повітряний бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

У ході цих тестів перевіряється робота двигуна в динаміці, вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі, перехід на різні режими роботи та ін. У той же час відрив від земної поверхні поки що не проводиться.

У Kızılelma використовуються турбореактивні двигуни АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ". Він повинен забезпечити дрону швидкість до 800 км/год, 5 годин у повітрі, максимальну стелю до 12 км та бойове навантаження близько 1 тонни.

За планом перший політ Kızılelma заплановано на 2023 рік. Виробництво цього та інших БПЛА від Baykar планується розгорнути, зокрема, і в Україні у науково-виробничому центрі компанії.

Раніше ми писали, що турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що завод хочуть збудувати вже наприкінці 2023 року. До того ж у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки дронів в Україні.

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