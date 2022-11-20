ua ru
Нд, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зможе вести повітряний бій. Baykar випробовує новий БПЛА з українським двигуном

Новость на русском →
Анкара, Неділя 20 листопада 2022 16:16
Зможе вести повітряний бій. Baykar випробовує новий БПЛА з українським двигуном Фото: Baykar випробовує новий БПЛА з українським двигуном (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Константин Широкун

Турецька компанія Baykar розпочала тести з "пробігу" безпілотного винищувача Kızılelma, який зможе вести повноцінний повітряний бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

У ході цих тестів перевіряється робота двигуна в динаміці, вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі, перехід на різні режими роботи та ін. У той же час відрив від земної поверхні поки що не проводиться.

У Kızılelma використовуються турбореактивні двигуни АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ". Він повинен забезпечити дрону швидкість до 800 км/год, 5 годин у повітрі, максимальну стелю до 12 км та бойове навантаження близько 1 тонни.

За планом перший політ Kızılelma заплановано на 2023 рік. Виробництво цього та інших БПЛА від Baykar планується розгорнути, зокрема, і в Україні у науково-виробничому центрі компанії.

Раніше ми писали, що турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що завод хочуть збудувати вже наприкінці 2023 року. До того ж у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки дронів в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Байрактар Мотор Сич
NEWS
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході