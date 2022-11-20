Сможет вести воздушный бой. Baykar испытывает новый БПЛА с украинским двигателем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

В ходе этих тестов проверяется работа двигателя в динамике, влияние вибрации при движении по взлетно-посадочной полосе, переход на разные режимы работы и пр. В то же время отрыв от земной поверхности пока не производится.

В Kızılelma используются турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич". Он должен обеспечить дрону скорость до 800 км/ч, 5 часов в воздухе, максимальный потолок до 12 км и боевую нагрузку около 1 тонны.

По плану первый полет Kızılelma запланирован на 2023 год. Производство этого и других БПЛА от Baykar планируется развернуть, в частности, и в Украине в научно-производственном центре компании.