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Сможет вести воздушный бой. Baykar испытывает новый БПЛА с украинским двигателем

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 20 ноября 2022 16:16
Сможет вести воздушный бой. Baykar испытывает новый БПЛА с украинским двигателем Фото: Baykar испытывает новый БПЛА с украинским двигателем (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Константин Широкун

Турецкая компания Baykar начала тесты по "пробегу" беспилотного истребителя Kızılelma, который сможет вести полноценный воздушный бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

В ходе этих тестов проверяется работа двигателя в динамике, влияние вибрации при движении по взлетно-посадочной полосе, переход на разные режимы работы и пр. В то же время отрыв от земной поверхности пока не производится.

В Kızılelma используются турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич". Он должен обеспечить дрону скорость до 800 км/ч, 5 часов в воздухе, максимальный потолок до 12 км и боевую нагрузку около 1 тонны.

По плану первый полет Kızılelma запланирован на 2023 год. Производство этого и других БПЛА от Baykar планируется развернуть, в частности, и в Украине в научно-производственном центре компании.

Ранее мы писали, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что завод хотят построить уже в конце 2023 года. К тому же в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке дронов в Украине.

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