Змиті кавуни та повалені дерева: Україну накрила потужна негода з градом (фото)

Злива знищила посадки на Черкащині

Фермер Михайло Палій із села Стеблів Черкаської області повідомив, що сильна злива пошкодила частину розсади кавунів і повністю зруйнувала елементи поливної системи на полі.

За його словами, потоки води змили плівку, крапельне зрошення та частину вже підготовлених насаджень.

Руйнування системи поливу та втрати

Палій зазначив, що після опадів довелося заново відновлювати інфраструктуру ділянки.

"Був сильний дощ, у нас частину поля просто змило. Плівку, краплю, стрічку - все віднесло, ми все переробляли", - розповів фермер.

Негода пошкодила й експериментальну висадку: кілька десятків рослин кавуна були змиті потоками води після пробної посадки, яку планували масштабувати надалі.

Реакція фермерів

Дружина аграрія Людмила Палій додала, що поле виявилося повністю залитим водою.

"Вранці потрібно було їхати садити, ми приїхали, а тут усе залито. Добре, що вночі не бачили, а то був би шок", - зазначила вона.

За її словами, використання мульчувальної плівки та крапельного поливу залишається критично важливим для збереження врожаю в сучасних погодних умовах.

Негода в Україні 11 червня (соціальні мережі)

Наслідки негоди та погодна ситуація

Збитки від стихії фермер оцінив приблизно в 100 тисяч гривень з урахуванням відновлювальних робіт, матеріалів і палива.

На ділянці площею 2,5 гектара вже висаджено 11,5 тисячі рослин, більша частина яких - кавуни.

Тим часом у низці регіонів України також фіксуються наслідки негоди.

У Тернопільській області сильний град пошкодив городи, у Шипинцях зафіксовано пошкодження дерев та обриви електроліній.

У Дніпрі повідомлялося про великий град і шквальний вітер.

Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та пориви вітру до 15-20 м/с у кількох областях, включно з Київською, Житомирською та Одеською. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Рекомендації під час негоди

Під час сильних опадів і шквального вітру рекомендується уникати перебування на вулиці, не перебувати під деревами та поруч із лініями електропередачі, а також заздалегідь враховувати погодні попередження під час планування поїздок.