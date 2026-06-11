Смытые арбузы и поваленные деревья: Украину накрыла мощная непогода с градом (фото)

Ливень уничтожил посадки на Черкасчине

Фермер Михаил Палий из села Стеблев Черкасской области сообщил, что сильный ливень повредил часть рассады арбузов и полностью разрушил элементы поливной системы на поле.

По его словам, потоки воды смыли пленку, капельное орошение и часть уже подготовленных насаждений.

Разрушение системы полива и потери

Палий отметил, что после осадков пришлось заново восстанавливать инфраструктуру участка.

"Был сильный дождь, у нас часть поля просто смыло. Пленку, каплю, ленту — все унесло, мы все переделывали", — рассказал фермер.

Непогода повредила и экспериментальную высадку: несколько десятков растений арбуза были смыты потоками воды после пробной посадки, которую планировали масштабировать в дальнейшем.

Реакция фермеров

Супруга агрария Людмила Палий добавила, что поле оказалось полностью залито водой.

"Утром нужно было ехать сажать, мы приехали, а тут все залито. Хорошо, что ночью не видели, а то был бы шок", — отметила она.

По ее словам, использование мульчирующей пленки и капельного полива остается критически важным для сохранения урожая в современных погодных условиях.

Непогода в Украине 11 июня (социальные сети)

Последствия непогоды и погодная ситуация

Убытки от стихии фермер оценил примерно в 100 тысяч гривен с учетом восстановительных работ, материалов и топлива.

На участке площадью 2,5 гектара уже высажено 11,5 тысячи растений, большая часть которых — арбузы.

Тем временем в ряде регионов Украины также фиксируются последствия непогоды.

В Тернопольской области сильный град повредил огороды, в Шипинцах зафиксированы повреждения деревьев и обрывы электролиний.

В Днепре сообщалось о крупном граде и шквальном ветре.

Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях и порывах ветра до 15–20 м/с в нескольких областях, включая Киевскую, Житомирскую и Одесскую. Объявлен желтый уровень опасности.

Рекомендации во время непогоды

Во время сильных осадков и шквального ветра рекомендуется избегать пребывания на улице, не находиться под деревьями и рядом с линиями электропередачи, а также заранее учитывать погодные предупреждения при планировании поездок.