Складні маневри ракет. Гуменюк розповіла про деталі нічного обстрілу

"Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій", - сказала Гуменюк, коментуючи нічну атаку.

За її словами, окупанти намагалися заплутати наші протиповітряну оборону, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок, виконували складні маневри.

"Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває", - додала речниця.

Гуменюк наголосила, що результати бойової роботи є, але підсумки будуть пізніше.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у центральних, східних та південних областях. На Одещині лунали вибухи через роботу ППО.

Також окупанти вдарили по Харкову. Загарбники, ймовірно, застосували зенітні ракети С-300. Це вже друга атака на Харків за останню добу.

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