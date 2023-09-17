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Сложные маневры ракет. Гуменюк рассказала о деталях ночного обстрела

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ночная атака оккупантов на Украину 17 сентября была смешанной. Рссияне использовали дронами-камикадзе и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает накануне значимых событий", - сказала Гуменюк, комментируя ночную атаку.

По ее словам, оккупанты пытались запутать наши противовоздушную оборону, поскольку вражеские ракеты меняли направление, выполняли сложные маневры.

"Но в течение атаки может быть привлечен вывод на курс ракетоносителя морского базирования и могут привлечь и такие ракеты. Также наблюдаем маневры ракеты. Враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику. Наша боевая работа продолжается", - добавила спикер.

Гуменюк подчеркнула, что результаты боевой работы есть, но итоги будут позже.

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне снова атаковали Украину. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в центральных, восточных и южных областях. В Одесской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Также оккупанты ударили по Харькову. Захватчики, вероятно, применили зенитные ракеты С-300. Это уже вторая атака на Харьков за последние сутки.

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