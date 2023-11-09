Чому РФ змінила командувача на Херсонському напрямку: військові розкрили ціль ворога

Російське військове керівництво змінило командира, який керував тимчасово окупованими територіями Херсонської області, поставивши на його місце генерала Михайла Теплинського. Зазвичай такі призначення відбувається, коли окупанти вважають, що потрібно змінити тактику та стратегію.

Про це розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

За її словами, такі дії окупантів означають, що попередній командир не відповідав їхнім очікуванням щодо розвитку подій на українському лівобережжі.

"Запорізький напрямок просів у їхньому розумінні досить суттєво: поламані зуби дракона не зупинили натиску Сил оборони. І Херсонський напрямок продовжує контрбатарейну боротьбу й здобуває результати досить переконливі", - сказала Гуменюк.

Також вона пояснила, що Москва зазвичай змінює командувача перед прийняттям важливого військового рішення на фронті. Українські захисники, зі свого боку, створюють усі умови для противника, щоб зробити таке рішення як найскладнішим.