Не змінить розстановки сил. Зеленський розкритикував жалюгідні обстріли Росії
Сьогодні 16 грудня, Російська Федерація вдалась до чергового ракетного обстрілу по території нашої країни. На що б не розраховували російські нікчеми, це аж ніяк не змінить ситуацію на фронті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення.
"На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм іще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів", - заявив Зеленський.
За словами президента, нашим воїнам вистачить віри в себе, аби й надалі звільняти тимчасово окуповані ворогом території.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни випустили 70 крилатих ракет й 4 керовані авіаційні ракети. Наша ППО знищила 60 з них.
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