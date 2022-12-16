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Не змінить розстановки сил. Зеленський розкритикував жалюгідні обстріли Росії

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П'ятниця 16 грудня 2022 20:40
Не змінить розстановки сил. Зеленський розкритикував жалюгідні обстріли Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні 16 грудня, Російська Федерація вдалась до чергового ракетного обстрілу по території нашої країни. На що б не розраховували російські нікчеми, це аж ніяк не змінить ситуацію на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення.

"На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм іще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів", - заявив Зеленський.

За словами президента, нашим воїнам вистачить віри в себе, аби й надалі звільняти тимчасово окуповані ворогом території.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни випустили 70 крилатих ракет й 4 керовані авіаційні ракети. Наша ППО знищила 60 з них.

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