Не изменит расстановку сил. Зеленский раскритиковал жалкие обстрелы России

Сегодня 16 декабря, Российская Федерация прибегла к очередным ракетным обстрелам по территории нашей страны. На что бы ни рассчитывали российские ничтожества, это отнюдь не изменит ситуацию на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения.

"На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов", - заявил Зеленский.

По словам президента, нашим воинам хватит веры в себя, чтобы и дальше освобождать временно оккупированные врагом территории.