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Не изменит расстановку сил. Зеленский раскритиковал жалкие обстрелы России

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Пятница 16 декабря 2022 20:40
Не изменит расстановку сил. Зеленский раскритиковал жалкие обстрелы России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 16 декабря, Российская Федерация прибегла к очередным ракетным обстрелам по территории нашей страны. На что бы ни рассчитывали российские ничтожества, это отнюдь не изменит ситуацию на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения.

"На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов", - заявил Зеленский.

По словам президента, нашим воинам хватит веры в себя, чтобы и дальше освобождать временно оккупированные врагом территории.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне выпустили 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. Наша ПВО уничтожила 60 из них.

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