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"Змінили прописку". В Росії визнали втечу Чорноморського флоту з Криму

Фото: в Росії визнали втечу Чорноморського флоту з Криму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чорноморський флот вирішив покинути Крим. Основна причина цього, як виявилось - безпілотники ЗСУ.

Про це заявив російський сенатор Дмитро Рогозін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Рогозін заявив, що Чорноморський флот "змінив прописку" через безпілотники ЗСУ.

"Чорноморський флот був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника", - заявив Рогозін.

Зауважимо, що ще в липні речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту.

Саме тоді почались розмови про те, що винищувачі F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки.

Як заявив, Командувач ВМС України, після цього північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищена.

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