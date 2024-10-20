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"Сменили прописку". В России признали бегство Черноморского флота из Крыма

Фото: в России признали бегство Черноморского флота из Крыма (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Черноморский флот решил покинуть Крым. Основная причина этого, как оказалось - беспилотники ВСУ.

Об этом заявил российский сенатор Дмитрий Рогозин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Рогозин заявил, что Черноморский флот "сменил прописку" из-за беспилотников ВСУ.

"Черноморский флот был вынужден изменить, по сути дела, свою прописку, потому что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", - заявил Рогозин.

Заметим, что еще в июле представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.

В это время начались разговоры о том, что истребители F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты.

Как заявил Командующий ВМС Украины, после этого северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена.

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