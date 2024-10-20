"Сменили прописку". В России признали бегство Черноморского флота из Крыма

Заметим, что еще в июле представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.

В это время начались разговоры о том, что истребители F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты.

Как заявил Командующий ВМС Украины, после этого северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.