Зміни для українців у Німеччині: чого чекати біженцям у 2024 році

Німеччина надає тимчасовий захист понад 1 млн українців. У 2024 році влада приготувала для українських біженців важливі зміни, які стосуються виплат та роботи.
РБК-Україна розповідає, чого чекати українцям у Німеччині у 2024 році.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Bild, DW, buerger-geld.org, сторінка німецько-української асоціації Ukrainian Future у Facebook.
Українські біженці отримують у Німеччині основну допомогу з безробіття нарівні з німцями – дохід громадянина Bürgergeld. Цю допомогу загалом надають майже 4 млн працездатних людей у країні. З них приблизно 700 тисяч українців, з яких 480 тисяч – працездатного віку. Водночас рівень працевлаштування українських біженців у Німеччині – лише 19%.
За кілька днів до закінчення 2023 року міністр праці Губертус Гайль заявив, що його міністерство готує законопроект щодо часткового скасування виплат безробітним, які відмовляються від запропонованих вакансій без поважної причини. Виплати не нараховуватимуть на строк до двох місяців, але центри зайнятості продовжуватимуть оплачувати житло та комунальні послуги.
Після цього центр зайнятості знову пропонуватиме варіант роботи. Якщо людина відмовиться – санкції можуть накладати знову поступово – від 10% о 100%.
Зміни можуть бути схвалені депутатами і запроваджені у перші місяці року.
У жовтні уряд Німеччини оголосив про ініціативу прискореного працевлаштування біженців із України. Для цього зміниться підхід у роботі центрів зайнятості.
Ініціатива JobTurbo матиме такі принципи:
Для тих, хто пройшов первинне навчання, центри зайнятості розроблять нові плани співпраці.
Фото: Допомога залежатиме від працевлаштування (gettyimages.com)
З 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам зросли на 12%. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом.
"Наша конституція передбачає, що має бути гарантовано основне право на гуманний мінімум існування. Тому кожен, хто потрапив у надзвичайну ситуацію і не може себе утримувати, має право на державну допомогу", – йдеться на урядовому сайті.
Нові суми виплат будуть такі:
Суми на особисте шкільне приладдя також зростуть приблизно на 12%. В першій половині навчального року виплати зростуть із 116 євро до 130 євро, а в другій половині навчального року – із 58 євро до 65 євро. Шкільне приладдя включає ручки, кольорові олівці, калькулятори, зошити або матеріали для рукоділля.
Нагадаємо, ми писали, що інтеграційні курси у Німеччині завершили менше половини українців. Із початку війни майже 450 тисяч українських біженців отримали дозвіл на проходження навчання.
Також ми розповідали, що українцям в Німеччині шукатимуть роботу у великих компаніях. На знання мови тепер зважатимуть менше.
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