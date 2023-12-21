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Інтеграційні курси у Німеччині завершили менше половини українців: деталі

Німеччина, Берлін, Четвер 21 грудня 2023 16:13
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Інтеграційні курси у Німеччині завершили менше половини українців: деталі Фото: Інтеграційні курси в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Німеччині відвідують інтеграційні курси для вивчення мови та підвищення шансів на роботу. З початку війни їх успішно завершили менше половини українців, яким дали таке право.

Такі результати виявили аудитори Рахункової палати Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Із початку війни майже 450 тисяч українських біженців отримали дозвіл на проходження інтеграційний курсів у Німеччині. Втім, до середини 2023 року навчання пройти змогли лише 194 тисячі українців.

За цей час центри зайнятості зобов’язали пройти курси загалом 294 тисяч українців.

Аудитори виявили, що багато місць залишилися незаповненими, а час очікування навчання у 2023 році зріс удвічі порівняно із 2022 роком. Також багато учасників вибули.

"Менше половини українських біженців змогли успішно завершити інтеграційні курси. Тому Міністерство внутрішніх справ і Міграційна служба повинні вивчити, як можна збільшити їх частку", – зазначили аудитори.

Федеральне відомство з питань міграції та біженців витратило на інтеграційні курси для біженців та українців із тимчасовим захистом 776 млн євро. На 2024 рік заплановано витратити понад 1 млрд євро.

Між тим, у Німеччині змінюють підхід до інтеграції біженців із України. Відтепер працевлаштування має відбуватися прискорено, а навчання відходить на другий план.

Майже половина українських біженців працездатного віку в Німеччині мають вищу освіту, третина – професійну кваліфікацію. Але працюють лише 19% із них.

Нагадаємо, ми писали, що українцям в Німеччині шукатимуть роботу у великих компаніях. На знання мови тепер зважатимуть менше.

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