Изменения для украинцев в Германии: чего ждать беженцам в 2024 году

Пособие по безработице может быть отменено за отказ от работы

Украинские беженцы получают в Германии основную помощь по безработице наравне с немцами – доход гражданина Bürgergeld. Эту помощь в общей сложности предоставляют почти 4 млн трудоспособных людей в стране. Из них около 700 тысяч украинцев, из которых 480 тысяч – трудоспособного возраста. В то же время уровень трудоустройства украинских беженцев в Германии – всего 19%.

За несколько дней до окончания 2023 года министр труда Хубертус Хайль заявил, что его министерство готовит законопроект по частичной отмене выплат безработным, которые отказываются от предложенных вакансий без уважительной причины. Выплаты не будут начисляться сроком до двух месяцев, но центры занятости будут продолжать оплачивать жилье и коммунальные услуги.

После этого центр занятости снова будет предлагать вариант работы. Если человек откажется – санкции могут накладывать снова постепенно – от 10% до 100%.

Изменения могут быть одобрены депутатами и введены в первые месяцы года.

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)

JobTurbo для украинцев в Германии: что означает ускоренное трудоустройство

В октябре правительство Германии объявило об инициативе ускоренного трудоустройства беженцев из Украины. Для этого изменится подход в работе центров занятости.

Инициатива JobTurbo будет иметь следующие принципы:

Язык изучают в рабочей среде . Ранее центры занятости направляли украинцев на языковые курсы и финансировали обучение на уровне B2 и выше. Теперь приоритет на изучение языка снижен и эта задача переводится на работодателей.

. Ранее центры занятости направляли украинцев на языковые курсы и финансировали обучение на уровне B2 и выше. Теперь приоритет на изучение языка снижен и эта задача переводится на работодателей. Работа важнее курсов. Еще в начале года джобцентры были заинтересованы в квалификации украинских беженцев для повышения их шансов на рынке труда. Теперь приоритет предоставляется выходу на работу как можно быстрее. Поэтому поиск вакансий будет продолжаться и при прохождении курсов. Если место работы будет предложено – курс отходит на второй план, переносится на свободное время или завершается.

Еще в начале года джобцентры были заинтересованы в квалификации украинских беженцев для повышения их шансов на рынке труда. Теперь приоритет предоставляется выходу на работу как можно быстрее. Поэтому поиск вакансий будет продолжаться и при прохождении курсов. Если место работы будет предложено – курс отходит на второй план, переносится на свободное время или завершается. Посильная работа – единственное требование . Работа должна быть Zumutbar ("разумной"). Это означает, что только вопросы здоровья могут стать значимыми для отказа от рабочего места. Квалификация, пожелания по работе становятся второстепенными вопросами.

. Работа должна быть Zumutbar ("разумной"). Это означает, что только вопросы здоровья могут стать значимыми для отказа от рабочего места. Квалификация, пожелания по работе становятся второстепенными вопросами. Более частые встречи с центром занятости. Ранее визиты для консультаций могли проходить раз в несколько месяцев. По новой программе встречи предусмотрены каждые 6 недель.

Для прошедших первоначальное обучение центры занятости разработают новые планы сотрудничества.

Фото: Помощь будет зависеть от трудоустройства (gettyimages.com)

Размер выплат для украинских беженцев вырастет на 12%

С 1 января 2024 года стандартные размеры социальной помощи и помощи гражданам выросли на 12%. Помощь Bürgergeld (гражданская помощь) выплачивается как основное обеспечение соискателей работы как немецким гражданам, так и украинцам со временной защитой.

"Наша конституция предусматривает, что должно быть гарантировано основное право на гуманный минимум существования. Поэтому каждый, кто попал в чрезвычайную ситуацию и не может себя содержать, имеет право на государственную помощь", – говорится на сайте правительства.

Новые суммы выплат будут следующие:

одинокие люди/одинокие родители – 563 евро (было 502 евро);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (было 451 евро);

взрослые в заведениях – 451 евро (было 402 евро);

подростки 14-17 лет – 471 евро (420 евро);

дети 6-13 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);

дети до 5 лет – 357 евро (сейчас 318 евро).

Суммы на личные школьные принадлежности также вырастут примерно на 12%. В первой половине учебного года выплаты вырастут со 116 евро до 130 евро, а во второй половине учебного года – с 58 до 65 евро. Школьные принадлежности включают ручки, цветные карандаши, калькуляторы, тетради или материалы для рукоделия.