Изменения для украинцев в Германии: чего ждать беженцам в 2024 году

Германия предоставляет временную защиту более 1 млн украинцев. В 2024 году власти приготовили для украинских беженцев важные изменения, касающиеся выплат и работы.
РБК-Украина рассказывает, чего ждать украинцам в Германии в 2024 году.
При подготовке материала использовались источники: Bild, DW, buerger-geld.org, страница немецко-украинской ассоциации Ukrainian Future в Facebook.
Украинские беженцы получают в Германии основную помощь по безработице наравне с немцами – доход гражданина Bürgergeld. Эту помощь в общей сложности предоставляют почти 4 млн трудоспособных людей в стране. Из них около 700 тысяч украинцев, из которых 480 тысяч – трудоспособного возраста. В то же время уровень трудоустройства украинских беженцев в Германии – всего 19%.
За несколько дней до окончания 2023 года министр труда Хубертус Хайль заявил, что его министерство готовит законопроект по частичной отмене выплат безработным, которые отказываются от предложенных вакансий без уважительной причины. Выплаты не будут начисляться сроком до двух месяцев, но центры занятости будут продолжать оплачивать жилье и коммунальные услуги.
После этого центр занятости снова будет предлагать вариант работы. Если человек откажется – санкции могут накладывать снова постепенно – от 10% до 100%.
Изменения могут быть одобрены депутатами и введены в первые месяцы года.
В октябре правительство Германии объявило об инициативе ускоренного трудоустройства беженцев из Украины. Для этого изменится подход в работе центров занятости.
Инициатива JobTurbo будет иметь следующие принципы:
Для прошедших первоначальное обучение центры занятости разработают новые планы сотрудничества.
Фото: Помощь будет зависеть от трудоустройства (gettyimages.com)
С 1 января 2024 года стандартные размеры социальной помощи и помощи гражданам выросли на 12%. Помощь Bürgergeld (гражданская помощь) выплачивается как основное обеспечение соискателей работы как немецким гражданам, так и украинцам со временной защитой.
"Наша конституция предусматривает, что должно быть гарантировано основное право на гуманный минимум существования. Поэтому каждый, кто попал в чрезвычайную ситуацию и не может себя содержать, имеет право на государственную помощь", – говорится на сайте правительства.
Новые суммы выплат будут следующие:
Суммы на личные школьные принадлежности также вырастут примерно на 12%. В первой половине учебного года выплаты вырастут со 116 евро до 130 евро, а во второй половине учебного года – с 58 до 65 евро. Школьные принадлежности включают ручки, цветные карандаши, калькуляторы, тетради или материалы для рукоделия.
Напомним, мы писали, что интеграционные курсы в Германии завершили менее половины украинцев. С начала войны почти 450 тысяч украинских беженцев получили разрешение на прохождение учебы.
Также мы рассказывали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.
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