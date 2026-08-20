Зміни для українців за кордоном: уряд усуне подвійне оподаткування із ще однією країною

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Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію між Україною та Австралією Конвенції про усунення подвійного оподаткування.

Для дивідендів передбачена ставка 5% або 15% залежно від умов.

Для процентів ставка становитиме 5% для визначених фінансових установ та 10% в інших випадках, ставка оподаткування роялті становитиме 10%.

Конвенція передбачає обмін податковою інформацією та механізми допомоги у стягненні податків.

Після набрання чинності документ має зробити правила оподаткування транскордонних доходів більш передбачуваними.

Що змінить документ

Після ратифікації Верховною Радою та завершення необхідних процедур Конвенція створить правову основу для уникнення ситуацій, коли один і той самий дохід оподатковується одночасно в Україні та Австралії.

Документ визначатиме, яка з держав матиме право оподатковувати доходи її резидентів, якщо вони отримані з джерел в іншій країні. Це стосуватиметься, зокрема, прибутку підприємств, дивідендів, процентів, роялті та доходів від роботи за наймом.

Для бізнесу це має забезпечити більш передбачувані правила під час транскордонних операцій та інвестицій.

Якими будуть ставки податків

Конвенція встановлює граничні ставки оподаткування окремих видів доходів у державі, з якої вони походять.

Зокрема, для дивідендів передбачена ставка 5%, якщо бенефіціарним власником є компанія, яка володіє щонайменше 10% капіталу компанії, що виплачує дивіденди. В інших випадках ставка становитиме 15%.

Для процентів передбачена ставка 5% для визначених Конвенцією фінансових установ та 10% в інших випадках. Ставка оподаткування роялті становитиме 10%.

Водночас застосування цих ставок можливе за умови, що отримувач доходу є його фактичним бенефіціарним власником, резидентом однієї з договірних держав та відповідає іншим вимогам документа.

Конвенція також міститиме положення щодо запобігання зловживанням, зокрема принцип основної мети (Principal Purpose Test).

Що це означатиме для громадян

Документ стосуватиметься не лише компаній. Для громадян він має створити додаткові гарантії від подвійного оподаткування доходів, пов’язаних із роботою, навчанням, інвестиціями, підприємницькою діяльністю, пенсійними виплатами та іншими економічними зв’язками між двома країнами.

За загальним правилом, доходи від роботи за наймом оподатковуватимуться у державі, де така робота фактично виконується, з урахуванням передбачених Конвенцією винятків.

Як працюватиме обмін податковою інформацією

Конвенція передбачає не лише розподіл податкових прав. Документ також містить механізми обміну податковою інформацією, допомоги у стягненні податків та процедуру взаємного узгодження.

Це має допомогти державам належно застосовувати податкові правила, протидіяти ухиленню від сплати податків та врегульовувати спірні питання між платниками податків і податковими органами.

Конвенцію підписали 16 жовтня 2025 року у Вашингтоні. Тепер законопроєкт про її ратифікацію мають розглянути у Верховній Раді.

Документ набере чинності після завершення внутрішньодержавних процедур в Україні та Австралії й обміну дипломатичними повідомленнями між сторонами. Наразі Україна має такі домовленості з понад 70 країнами світу.