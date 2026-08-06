Автоматичний обмін податковими даними: хто може потрапити під увагу ДПС

Автоматичний обмін податковою інформацією між країнами не означає автоматичного донарахування податків чи початку перевірок. Проте в окремих випадках Державна податкова служба може звернутися до платника із запитом для уточнення інформації.

Про те, у яких ситуаціях це можливо та що саме аналізуватиме ДПС, у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповіла податкова консультантка Олександра Томашевська .

Головне:

Автоматичний обмін: не означає автоматичних штрафів чи перевірок.

не означає автоматичних штрафів чи перевірок. Запит від ДПС: можуть надіслати, якщо отримані дані не збігатимуться з податковою звітністю.

можуть надіслати, якщо отримані дані не збігатимуться з податковою звітністю. Доходи за кордоном: незадекларовані прибутки можуть стати приводом для пояснень.

незадекларовані прибутки можуть стати приводом для пояснень. Позиція платника: людина має право надати докази або оскаржити претензії.

Автоматичний обмін не означає автоматичної перевірки

За словами Олександри Томашевської, після отримання інформації від іноземних податкових органів ДПС насамперед порівнюватиме її з уже наявними даними.

''Податкова не скаже, що це автоматично запускає перевірку. Швидше, це механізм порівняння того, що людина задекларувала, із тим, що про неї відомо за кордоном'', – пояснила вона.

Якщо інформація збігатиметься з деклараціями та іншими даними, жодних додаткових дій може не бути.

Коли податкова може поставити запитання

Проблеми можуть виникнути, якщо під час обміну ДПС отримає інформацію про доходи чи активи, яких немає у податковій звітності.

Наприклад, якщо людина отримувала дохід від оренди нерухомості за кордоном, але не задекларувала його в Україні, податкова може попросити пояснення.

''Якщо з отриманих даних стане відомо, що людина, наприклад, здавала нерухомість за кордоном, отримала 10 тисяч євро доходу і не задекларувала цього в Україні, тоді податкова може надіслати запит'', – зазначила Томашевська.

За її словами, у такому випадку платнику можуть запропонувати добровільно задекларувати доходи та сплатити податки або пояснити, чому вони не підлягають оподаткуванню в Україні.

Що робити у разі отримання запиту ДПС

Експертка радить заздалегідь підготувати документи, які підтверджують податковий статус та порядок оподаткування доходів.

За її словами, варто одразу збирати аргументи так, ніби їх доведеться використовувати в суді.

''Я завжди кажу клієнтам: готуйтеся так, ніби вже перебуваєте в суді. Не просто пояснюйте свою позицію податковій, а збирайте докази такого рівня, які можна буде одразу використовувати в суді'', – наголосила Томашевська.

Нагадаємо, податкова та прикордонна служби запровадили автоматизований обмін інформацією. У відомствах запевнили, що це не вплине на правила перетину кордону, але має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення.