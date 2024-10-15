Зміни торкнуться й українців: ЗМІ дізналися деталі нового плану ЄС щодо міграції

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий план ЄС з десяти пунктів для протидії нелегальній міграції. Він також передбачає зміни для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

У листі до глав держав і урядів країн ЄС Урсула фон дер Ляєн анонсувала "інноваційні способи" боротьби з нелегальною міграцією. Один із пунктів передбачає створення центрів для мігрантів, які не мають права на притулок, за межами Євросоюзу.

Зазначається, що це перший випадок, коли Єврокомісія привітала пропозицію, яку підтримала, зокрема, Польща. Італія вже організовує такі центри в Албанії.

Президент Єврокомісії також оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів, які не мають права на притулок, до країн походження.

Фон дер Ляєн вказала, що одним із перших завдань комісара з питань внутрішніх справ та міграції є вирішення проблеми гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Це включає, наприклад, угоди з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш сувору візову політику.

Окрім того, будуть нові правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України. Що саме зміниться, поки не уточнюють.

Зазначається, що міграція буде однією з головних тем дводенного саміту глав держав і урядів ЄС у Брюсселі, який розпочнеться в 17 жовтня.