Изменения коснутся и украинцев: СМИ узнали детали нового плана ЕС по миграции

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила новый план ЕС по десяти пунктам для противодействия нелегальной миграции. Он также предусматривает перемены для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

В письме к главам государств и правительств стран ЕС Урсула фон дер Ляйен анонсировала "инновационные способы" борьбы с нелегальной миграцией. Один из пунктов предусматривает создание центров для мигрантов, которые не имеют права на убежище, за пределами Евросоюза.

Отмечается, что это первый случай, когда Еврокомиссия приветствовала предложение, поддержанное, в частности, Польшей. Италия уже организует подобные центры в Албании.

Президент Еврокомиссии также объявила о новых правилах, которые сделают более эффективным возвращение мигрантов, не имеющих права на убежище, в страны происхождения.

Фон дер Ляйен указала, что одной из первых задач комиссара по вопросам внутренних дел и миграции является решение проблемы гибридных атак со стороны России и Беларуси. Это включает, например, соглашения с авиакомпаниями, которые летают в Минск, и более строгую визовую политику.

Кроме того, будут новые правила, регулирующие долгосрочное пребывание беженцев из Украины. Что именно изменится, пока не уточняют.

Отмечается, что миграция будет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который начнется в 17 октября.