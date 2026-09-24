Зміни для стоматологічних клінік: чому підтверджена автономність є вимогою

Якщо у 2022 році встановлення джерела безперебійного живлення й генератора було лише способом утримати клієнтів, то у 2026-му це вже умова роботи закладу.

Оновлені Ліцензійні умови, закріплені постановою №813, зобов'язують усі заклади охорони здоров'я – включно зі стоматологічними клініками та ФОП – мати резервні джерела електропостачання. Без підтвердженої автономності клініка ризикує не отримати або втратити ліцензію.

Чому звичайний генератор не підходить

За словами члена Координаційної ради ГО "Асоціація стоматологів України" Світлани Хлєбас, форма вихідного сигналу для медичного обладнання має бути виключно чистою синусоїдою – спотворення сигналу викликає перегрів електродвигунів, збої процесорів і критичні помилки вимірювань.

Стрибки напруги можуть миттєво вивести з ладу рентген-апарати, радіовізіографи, цифрові сканери та лазерні прилади, тому дешеві генератори для клінік не варіант.

Витрати ростуть, а пацієнтів меншає

Додаткове обладнання – безперебійники, генератори, пальне – додає близько 20% до собівартості прийому пацієнта в клініках середнього цінового сегмента. Водночас кількість пацієнтів у Києві скорочується через виїзд частини мешканців за кордон або в безпечніші міста.

Тобто клініки нарощують витрати на автономність саме тоді, коли їхня клієнтська база звужується.