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Изменения для стоматологических клиник: почему подтвержденная автономность является требованием

14:10 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Фото: все учреждения здравоохранения должны иметь резервные источники электроснабжения (Getty Images)

Обновленные Лицензионные условия проведения медицинской практики, вступившие в силу 1 сентября 2026 года, окончательно закрепили обязанность иметь резервные источники электроснабжения для всех учреждений здравоохранения, включая стоматологические клиники и ФОП.

Как энергообеспечение в стоматологии трансформировалось из конкурентного преимущества в базовую услугу, читайте в материале РБК-Украина "Вызовы зимы – блекауты. Сколько стоит автономность для бизнеса на старте сезона".

Если в 2022 году установка источника бесперебойного питания и генератора была лишь способом удержать клиентов, то в 2026 это уже условие работы заведения.

Обновленные Лицензионные условия, закрепленные постановлением №813, обязывают все учреждения здравоохранения – включая стоматологические клиники и ФОП – иметь резервные источники электроснабжения. Без подтвержденной автономности клиника рискует не получить или потерять лицензию.

Почему обычный генератор не подходит

По словам члена Координационного совета ОО "Ассоциация стоматологов Украины" Светланы Хлебас, форма выходного сигнала для медицинского оборудования должна быть исключительно чистой синусоидой – искажение сигнала вызывает перегрев электродвигателей, сбои процессоров и критические ошибки измерений.

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Скачки напряжения могут мгновенно вывести из строя рентген-аппараты, радиовизиографы, цифровые сканеры и лазерные приборы, поэтому дешевые генераторы для клиник не вариант.

Расходы растут, а пациентов становится меньше

Дополнительное оборудование – бесперебойники, генераторы, горючее – прибавляет около 20% к себестоимости приема пациента в клиниках среднего ценового сегмента. В то же время количество пациентов в Киеве сокращается из-за выезда части жителей за границу или в более безопасные города.

То есть, клиники наращивают затраты на автономность именно тогда, когда их клиентская база сужается.

Напомним, что фактор войны привел к нехватке специалистов медицинских специальностей в Украине.

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