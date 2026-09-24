Изменения для стоматологических клиник: почему подтвержденная автономность является требованием

Если в 2022 году установка источника бесперебойного питания и генератора была лишь способом удержать клиентов, то в 2026 это уже условие работы заведения.

Обновленные Лицензионные условия, закрепленные постановлением №813, обязывают все учреждения здравоохранения – включая стоматологические клиники и ФОП – иметь резервные источники электроснабжения. Без подтвержденной автономности клиника рискует не получить или потерять лицензию.

Почему обычный генератор не подходит

По словам члена Координационного совета ОО "Ассоциация стоматологов Украины" Светланы Хлебас, форма выходного сигнала для медицинского оборудования должна быть исключительно чистой синусоидой – искажение сигнала вызывает перегрев электродвигателей, сбои процессоров и критические ошибки измерений.

Скачки напряжения могут мгновенно вывести из строя рентген-аппараты, радиовизиографы, цифровые сканеры и лазерные приборы, поэтому дешевые генераторы для клиник не вариант.

Расходы растут, а пациентов становится меньше

Дополнительное оборудование – бесперебойники, генераторы, горючее – прибавляет около 20% к себестоимости приема пациента в клиниках среднего ценового сегмента. В то же время количество пациентов в Киеве сокращается из-за выезда части жителей за границу или в более безопасные города.

То есть, клиники наращивают затраты на автономность именно тогда, когда их клиентская база сужается.