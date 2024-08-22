Зміни у правилах відстрочки від мобілізації: як отримати, коли родичі потребують догляду

В умовах мобілізації в Україні, питання звільнення від призову та отримання відстрочки є надзвичайно актуальними для багатьох військовозобов'язаних та військовослужбовців.

РБК-Україна розбиралося, які нововведення щодо отримання відстрочки від мобілізації запровадили в Україні та як отримати відстрочку, коли хтось із родичів потребує догляду.

Підстави для відстрочки

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова у коментарі для РБК-Україна зазначає, що згідно із Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу", якщо у військовослужбовця загинули близькі родичі – батько, син або брат, які також були військовими, він має право на звільнення від військової служби або відстрочку.

Однак, у випадку, коли родич отримав інвалідність, це не гарантує автоматичної відстрочки. Військовослужбовець повинен довести, що родич потребує постійного догляду, і що більше ніхто, крім нього, не може цей догляд забезпечити.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" також надає право на відстрочку для військовозобов'язаних, якщо вони мають одного з батьків або тестя/тещу з інвалідністю I чи II групи.

"Однак, відстрочка можлива лише за умови відсутності інших осіб, які можуть виконувати обов'язки з догляду", – звертає увагу юристка.

Нові правила відстрочки

Важливою є постанова Кабінету Міністрів України № 930 від 16 серпня 2024 року, яка регламентує процедуру отримання відстрочки. Згідно з цією постановою, військовозобов'язані, які підпадають під дію статті 23, мають подати відповідну заяву до військкомату, а також надати заяву від особи з інвалідністю про вибір конкретного військовозобов'язаного для здійснення догляду.

Якщо в родині є кілька військовозобов'язаних, особа з інвалідністю може обрати, хто саме буде здійснювати догляд. Це допомагає уникнути ситуацій, коли на одного військовозобов'язаного покладається більше обов'язків, ніж він може виконати, говорить Діана Тернова.

Важливість правильного оформлення документів

Законодавство визначає чіткі умови, за яких військовозобов'язана особа може отримати відстрочку або звільнення від мобілізації. Проте важливо враховувати всі аспекти та правильно оформляти документи, щоб уникнути проблем надалі.

Попри існування чітких правил, ситуація з відстрочками не завжди є однозначною. Закон надає перелік підстав для відстрочки, але іноді виникають питання щодо того, як військовослужбовець може виконувати свої обов’язки щодо догляду за родичем, перебуваючи на службі. Юристка наголошує, що це вимагає додаткових уточнень та гнучкого підходу до розв'язання таких питань.