Изменения в правилах отсрочки от мобилизации: как получить, когда родственники нуждаются в уходе

В условиях мобилизации в Украине вопросы освобождения от призыва и получения отсрочки чрезвычайно актуальны для многих военнообязанных и военнослужащих.

РБК-Украина разбиралось, какие нововведения по получению отсрочки от мобилизации ввели в Украине и как получить отсрочку, когда кто-то из родственников нуждается в уходе.

Основания для отсрочки

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова в комментарии для РБК-Украина отмечает, что согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", если у военнослужащего погибли близкие родственники - отец, сын или брат, которые также были военными, он имеет право на освобождение от военной службы или отсрочку.

Однако, если родственник получил инвалидность, это не гарантирует автоматической отсрочки. Военнослужащий должен доказать, что родственник нуждается в постоянном уходе, и что больше никто, кроме него, не может этот уход обеспечить.

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" также дает право на отсрочку для военнообязанных, если они имеют одного из родителей или тестя/тещу с инвалидностью I или II группы.

"Однако, отсрочка возможна только при отсутствии других лиц, которые могут выполнять обязанности по уходу", – обращает внимание юрист.

Новые правила отсрочки

Важным является постановление Кабинета Министров Украины № 930 от 16 августа 2024 года, которое регламентирует процедуру получения отсрочки. Согласно этому постановлению, военнообязанные, подпадающие под действие статьи 23, должны подать соответствующее заявление в военкомат, а также предоставить заявление от лица с инвалидностью о выборе конкретного военнообязанного для ухода.

Если в семье несколько военнообязанных, лицо с инвалидностью может выбрать, кто именно будет осуществлять уход. Это помогает избежать ситуаций, когда на одного военнообязанного возлагается больше обязанностей, чем он может выполнить, говорит Диана Тернова.

Важность правильного оформления документов

Законодательство определяет четкие условия, при которых военнообязанный может получить отсрочку или освобождение от мобилизации. Однако важно учитывать все аспекты и правильно оформлять документы во избежание проблем в дальнейшем.

Несмотря на существование четких правил, ситуация с отсрочками не всегда однозначна. Закон предоставляет перечень оснований для отсрочки, но иногда возникают вопросы о том, как военнослужащий может выполнять свои обязанности по уходу за родственником, находясь на службе. Юрист отмечает, что это требует дополнительных уточнений и гибкого подхода к решению таких вопросов.