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Кількість заброньованих українців незабаром сягне 1 мільйона, - Міноборони

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 14:11
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Кількість заброньованих українців незабаром сягне 1 мільйона, - Міноборони Фото: бронювання від мобілізації в Україні (ілюстратифне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі близько 930 000 військовозобов'язаних українців заброньовані від мобілізації. Протягом тижня ця кількість перетне межу в 1 мільйон.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу, повідомляє РБК-Україна з посиланням Forbes Ukraine.

Гаврилюк зауважив, що сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований - це не боєць, він ним стане за 3-6 місяців.

Водночас він наголосив, що нормальна побудова захисту держави, "це коли одні воюють, а інші працюють на оборону". Тож, за його словами, економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють в три зміни".

Крім того, як зазначив Гаврилюк зазначив, Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 000 осіб на окупованих територіях, зараз - близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.

Бронювання працівників

Бронювання військовозобов'язаних працівників - це надання тимчасової відстрочки від мобілізації до армії ключовим працівникам підприємств, які є критично важливими для забезпечення їх стабільного функціонування.

Так, РБК-Україна повідомляло, що наприкінці минулого місяця Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури спростили бронювання для перевізників.

Також ми розповідали, що уряд підтримав зміни до постанови, які передбачають бронювання працівників великих інтернет-провайдерів та мобільних операторів.

Крім того, наразі усі критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників через застосунок "Дія". Детальніше про те, як забронювати працівників, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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