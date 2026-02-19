UA

Одне з міст Україні різко підвищує тариф на вивіз сміття: хто платитиме найбільше

Ілюстративне фото: кого торкнеться новий тариф на вивіз сміття (if.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Хмельницькому з 1 березня 2026 року планують оновити тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Вартість вивозу сміття зросте для мешканців як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору.

Про це заявили у Хмельницькому комунальному підприємстві "Спецкомунтранс", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Читайте також: За комуналку можна сплачувати частинами: як домовитись про "розстрочку"

Нові розцінки для населення

Вартість послуги залежатиме від типу забудови та способу утримання контейнерних майданчиків. Зокрема, місячна плата на одну особу становитиме:

  • для багатоповерхівок: від 35,82 до 40,16 гривень (залежно від того, хто утримує майданчик).
  • для приватного сектору: від 39,04 до 43,84 грривень.
  • для сіл громади: від 23,99 до 31,13 гривень.

Крім того, для мешканців багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами діятиме абонплата у розмірі 8,02 гривень на місяць з одного особового рахунку.

Чому переглядають тариф

Востаннє вартість послуг змінювали у 2021 році. У підприємстві пояснюють, що коригування необхідне через критичне зростання витрат:

  • енергоносії подорожчали на 304%;
  • запчастини та обслуговування техніки - на 160%;
  • пально-мастильні матеріали - на 110-145%;
  • прожитковий мінімум зріс на 33,4%.

Також зміна тарифу зумовлена оновленням профільного законодавства та реалізацією міжнародного проєкту модернізації сміттєвої інфраструктури (реконструкція полігону та будівництво сміттєпереробного комплексу) за підтримки ЄБРР та ЄС.

Порівняння з іншими містами

Попри підвищення, тариф у Хмельницькому залишиться одним із найнижчих серед обласних центрів України. Для порівняння, у Луцьку він становить понад 61 гривню, у Чернівцях - майже 63 гривні, а в Ужгороді та Кропивницькому перевищує 84-87 гривень на особу.

Раніше ми вже аналізували структуру комунальних тарифів в Україні та детально розбирали, на які саме послуги наразі поширюється урядовий мораторій.

Також рекомендуємо ознайомитися з матеріалом про те, за яких умов борги за ЖКГ можуть стати причиною арешту нерухомості.

Якщо ж ви хочете оптимізувати витрати, дізнайтеся, хто має право на пільги та як правильно їх оформити.

