Одне з міст Україні різко підвищує тариф на вивіз сміття: хто платитиме найбільше

У Хмельницькому з 1 березня 2026 року планують оновити тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Вартість вивозу сміття зросте для мешканців як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору.
Про це заявили у Хмельницькому комунальному підприємстві "Спецкомунтранс", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.
Вартість послуги залежатиме від типу забудови та способу утримання контейнерних майданчиків. Зокрема, місячна плата на одну особу становитиме:
Крім того, для мешканців багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами діятиме абонплата у розмірі 8,02 гривень на місяць з одного особового рахунку.
Востаннє вартість послуг змінювали у 2021 році. У підприємстві пояснюють, що коригування необхідне через критичне зростання витрат:
Також зміна тарифу зумовлена оновленням профільного законодавства та реалізацією міжнародного проєкту модернізації сміттєвої інфраструктури (реконструкція полігону та будівництво сміттєпереробного комплексу) за підтримки ЄБРР та ЄС.
Попри підвищення, тариф у Хмельницькому залишиться одним із найнижчих серед обласних центрів України. Для порівняння, у Луцьку він становить понад 61 гривню, у Чернівцях - майже 63 гривні, а в Ужгороді та Кропивницькому перевищує 84-87 гривень на особу.
