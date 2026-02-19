Один из городов Украины резко повышает тариф на вывоз мусора: кто будет платить больше всех

В Хмельницком с 1 марта 2026 года планируют обновить тарифы на услуги по управлению бытовыми отходами. Стоимость вывоза мусора возрастет для жителей как многоквартирных домов, так и частного сектора.
Об этом заявили в Хмельницком коммунальном предприятии "Спецкоммунтранс", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Стоимость услуги будет зависеть от типа застройки и способа содержания контейнерных площадок. В частности, месячная плата на одного человека составит:
Кроме того, для жителей многоквартирных домов по индивидуальным договорам будет действовать абонплата в размере 8,02 гривен в месяц с одного лицевого счета.
Последний раз стоимость услуг меняли в 2021 году. На предприятии объясняют, что корректировка необходима из-за критического роста расходов:
Также изменение тарифа обусловлено обновлением профильного законодательства и реализацией международного проекта модернизации мусорной инфраструктуры (реконструкция полигона и строительство мусороперерабатывающего комплекса) при поддержке ЕБРР и ЕС.
Несмотря на повышение, тариф в Хмельницком останется одним из самых низких среди областных центров Украины. Для сравнения, в Луцке он составляет более 61 гривни, в Черновцах - почти 63 гривни, а в Ужгороде и Кропивницком превышает 84-87 гривен на человека.
