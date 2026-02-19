Один из городов Украины резко повышает тариф на вывоз мусора: кто будет платить больше всех

Новые расценки для населения

Стоимость услуги будет зависеть от типа застройки и способа содержания контейнерных площадок. В частности, месячная плата на одного человека составит:

для многоэтажек: от 35,82 до 40,16 гривен (в зависимости от того, кто содержит площадку).

для частного сектора: от 39,04 до 43,84 гривен.

для сел общины: от 23,99 до 31,13 гривен.

Кроме того, для жителей многоквартирных домов по индивидуальным договорам будет действовать абонплата в размере 8,02 гривен в месяц с одного лицевого счета.

Почему пересматривают тариф

Последний раз стоимость услуг меняли в 2021 году. На предприятии объясняют, что корректировка необходима из-за критического роста расходов:

энергоносители подорожали на 304%;

запчасти и обслуживание техники - на 160%;

горюче-смазочные материалы - на 110-145%;

прожиточный минимум вырос на 33,4%.

Также изменение тарифа обусловлено обновлением профильного законодательства и реализацией международного проекта модернизации мусорной инфраструктуры (реконструкция полигона и строительство мусороперерабатывающего комплекса) при поддержке ЕБРР и ЕС.

Сравнение с другими городами

Несмотря на повышение, тариф в Хмельницком останется одним из самых низких среди областных центров Украины. Для сравнения, в Луцке он составляет более 61 гривни, в Черновцах - почти 63 гривни, а в Ужгороде и Кропивницком превышает 84-87 гривен на человека.