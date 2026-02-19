RU

Общество Образование Деньги Изменения

Один из городов Украины резко повышает тариф на вывоз мусора: кто будет платить больше всех

Иллюстративное фото: кого коснется новый тариф на вывоз мусора (if.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Хмельницком с 1 марта 2026 года планируют обновить тарифы на услуги по управлению бытовыми отходами. Стоимость вывоза мусора возрастет для жителей как многоквартирных домов, так и частного сектора.

Об этом заявили в Хмельницком коммунальном предприятии "Спецкоммунтранс", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Читайте также: За коммуналку можно платить частями: как договориться о "рассрочке"

Новые расценки для населения

Стоимость услуги будет зависеть от типа застройки и способа содержания контейнерных площадок. В частности, месячная плата на одного человека составит:

  • для многоэтажек: от 35,82 до 40,16 гривен (в зависимости от того, кто содержит площадку).
  • для частного сектора: от 39,04 до 43,84 гривен.
  • для сел общины: от 23,99 до 31,13 гривен.

Кроме того, для жителей многоквартирных домов по индивидуальным договорам будет действовать абонплата в размере 8,02 гривен в месяц с одного лицевого счета.

Почему пересматривают тариф

Последний раз стоимость услуг меняли в 2021 году. На предприятии объясняют, что корректировка необходима из-за критического роста расходов:

  • энергоносители подорожали на 304%;
  • запчасти и обслуживание техники - на 160%;
  • горюче-смазочные материалы - на 110-145%;
  • прожиточный минимум вырос на 33,4%.

Также изменение тарифа обусловлено обновлением профильного законодательства и реализацией международного проекта модернизации мусорной инфраструктуры (реконструкция полигона и строительство мусороперерабатывающего комплекса) при поддержке ЕБРР и ЕС.

Сравнение с другими городами

Несмотря на повышение, тариф в Хмельницком останется одним из самых низких среди областных центров Украины. Для сравнения, в Луцке он составляет более 61 гривни, в Черновцах - почти 63 гривни, а в Ужгороде и Кропивницком превышает 84-87 гривен на человека.

 

Ранее мы уже анализировали структуру коммунальных тарифов в Украине и подробно разбирали, на какие именно услуги сейчас распространяется правительственный мораторий.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом о том, при каких условиях долги за ЖКХ могут стать причиной ареста недвижимости.

Если же вы хотите оптимизировать расходы, узнайте, кто имеет право на льготы и как правильно их оформить.

Тарифы на ЖКХ