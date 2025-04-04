UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зміни у "лікарняних" з 4 квітня: що треба знати українцям про нові правила

Що змінилося з 4 квітня у процедурі надання лікарняних (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

З 4 квітня 2025 року в Україні допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також по вагітності та пологах можна буде отримати не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України.

Що треба знати про зміни

Зміни до процедури виплат лікарняних набули чинності 4 квітня на основі правок, ухвалених Законом України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування".

Що змінюється:

  • лікарняні оплачуватимуть усі роботодавці, де працівник офіційно працевлаштований;
  • обмежень за кількістю місць роботи - немає;
  • у разі нещасного випадку інші роботодавці також сплачуватимуть за перші 5 днів лікарняного - по 100% зарплати, незалежно від стажу;
  • з 6-го дня виплати бере на себе Пенсійний фонд.

Важливо, що якщо нещасний випадок стався на виробництві, основний роботодавець виплачуватиме лікарняні 17 днів за свій рахунок, у розмірі 100% зарплати.

Які ще нововведення хочуть запровадити

На початку березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №13062, який передбачає зміни у видачі лікарняних та виплат за тимчасову непрацездатність.

Зараз українцям для того, щоб отримати виплату за тимчасову втрату працездатності через хворобу, треба оформити електронне лікарняне. Втім, через воєнний стан у лікарів часто немає доступу до електронної системи охорони здоров'я, щоб оформити документ.

Депутати пропонують спростити цей процес і у певних випадках дозволити оформляти лікарняне на основі паперового документа. Зараз цей законопроект перебуває на розгляду у ВР.

Читайте також про те, хто з українців має право на виплату лікарняного у розмірі 100% середньої зарплати.

Раніше ми писали про те, з якими хворобами можна оформити лікарняний онлайн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лікарняний