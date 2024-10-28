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Лікарняний онлайн: з якими хвовробами можна оформити та як це зробити

Понеділок 28 жовтня 2024 19:54
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Лікарняний онлайн: з якими хвовробами можна оформити та як це зробити Фото: оформлення лікарняного (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Під час воєнного стану в Україні пацієнти, які мають симптоми COVID-19, грипу чи ГРВІ, можуть оформити лікарняний онлайн. Це зручно й ефективно: дистанційна форма допомагає знизити навантаження на лікарні та мінімізує ризик поширення інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Онлайн-лікарняний надається терміном на 5 днів, а для його продовження необхідний особистий візит до лікаря.

Для того, щоб його отримати, потрібно діяти за інструкцєю:

  1. Спочатку зателефонуйте або напишіть сімейному лікарю чи іншому медпрацівнику. При цьому, наявність декларації необов'язкова.
  2. Лікар проведе онлайн-оцінку і, за потреби, оформить медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
  3. Після цього пацієнт отримує СМС із номером лікарняного, що буде означати підтвердження його оформлення.
  4. Система автоматично надсилає інформацію до Пенсійного фонду, де створюється електронний лікарняний.
  5. Ви маєте повідомити вашого роботодавця про лікарняний та надати йому номер документа.
  6. Після цих кроків роботодавець може побачити лікарняний у кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України.

Зазначається, що документи друкувати чи приносити фізично не потрібно, оскільки уся інформація зберігається у системі.

Однак, якщо хвороба не минула після 5 днів, вам потрібно прийти до лікаря особисто, щоб продовжити лікарняний.

Раніше у ПФУ розповіли про те, хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100% середньої зарплати.

У нашому матеріалі ви зможете детально ознайомитися із тим, як та на який строк в Україні оформлюється лікарняний по догляду за дитиною.

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