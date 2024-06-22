Хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100% середньої зарплати: відповідь ПФУ

Допомога через тимчасову непрацездатність, зокрема, через лікарняний виплачується усім застрахованим українцям. Проте для того, щоб отримати виплати у розмірі 100% лікарняного потрібно відповідати деяким критеріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Пенсійного фонду України в Facebook.

В Україні допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 50%, 60%, 70% та 100% середньої заробітної плати (доходу). Проте 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.

Крім того, допомога у розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від тривалості страхового стажу, виплачується:

Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належать до 1-3 категорій.

Одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядає за хворою дитиною до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України.

Донорам, які мають право на пільгу.

До того ж працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески.

Крім того, повна допомога призначається та виплачується внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та надається допомога по вагітності та пологах.