У Раді хочуть змінити процедуру "лікарняних" виплат: що чекає українців

На початку березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №13062, який передбачає зміни у видачі лікарняних та виплат за тимчасову непрацездатність.

РБК-Україна із посиланням на законопроект розповідає, які зміни очікують українців, якщо його ухвалять.

Що пропонує законопроект

Зараз працевлаштовані українці у разі хвороби можуть отримати виплати по тимчасовій втраті працездатності тільки на основі електронного лікарняного. Втім, через воєнний стан у лікарів часто немає доступу до електронної системи охорони здоров'я, щоб оформити документ. Депутати пропонують спростити цей процес.

Новий законопроект дозволить:

пацієнтам отримувати лікарняні у паперовому вигляді , якщо неможливо оформити їх в електронному форматі. Відповідно це спрощує отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності (особливо на деокупованій території);

, якщо неможливо оформити їх в електронному форматі. Відповідно це спрощує отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності (особливо на деокупованій території); вдосконалити процес перевірки листків непрацездатності уповноваженими особами. Їх обґрунтованість перевірятимуть тільки уповноважені лікарі з відповідною кваліфікацією. Відбір таких фахівців відбуватиметься автоматично через електронну систему. Це знизить корупційні ризики;

якщо лікарняний визнають необґрунтованим, Пенсійний фонд зможе вимагати повернення виплачених коштів, але не з пацієнтів, а з медзакладів, які видали необґрунтоване лікарняне. При цьому медзаклади отримають право оскаржувати такі рішення та доводити правомірність видачі лікарняного.

Що зміниться для пересічних українців

Нові правила мають зробити систему лікарняних прозорішою, зручнішою для пацієнтів і водночас захистити бюджет від необґрунтованих виплат.

Якщо законопроект №13062 ухвалять, то це пересічним українцям спростить отримання лікарняних у тих випадках, коли їхні лікарі не матимуть доступу до електронної бази охорони здоров'я.

"Ні страхувальник, ні пацієнт не беруть участі у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність, тому і відповідальність на них не покладається. Отже, ні чинна редакція, ні зміни жодним чином не вплинуть на права та обов'язки пацієнтів", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Важливо, що запровадження цих змін не потребує додаткових витрат із держбюджету. Водночас законопроект має позитивно вплинути на процес страхових виплат та мінімізувати корупційні ризики.

Хто ініціює законопроект

Законопроект №13062 зареєстрували у Верховній Раді 4 березня 2025 року. Серед його ініціаторів нардепи від партії "Слуги народу" Давид Арахамія, Галина Третьякова, Василь Вірастюк та інші.

Зараз законопроект перебуває на ознайомленні у профільному Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Поки його ще не виносили на голосування.