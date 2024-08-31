Зміни клімату посилюють циклони й тайфуни: що виявили вчені та чи загрожує це Україні

Про що дізнались науковці

Експерти наукового співробітництва World Weather Attribution (WWA), яке вивчає атрибуцію екстремальних подій та проводить розрахунки впливу кліматичних змін на екстремальні метеорологічні події (хвилі спеки, посухи та шторми) підтвердили взаємозв'язок між зміною клімату нашої планети та потужністю тропічних циклонів або тайфунів.

Як приклад вчені розглядали нещодавній руйнівний тайфун "Гемі", який наприкінці липня 2024 року приніс стійкі потужні вітри (швидкість яких досягала 233 км на годину) та опади у деякі регіони південно-східної Азії (включно з північними Філіппінами, Тайванем і китайською провінцією Хунань).

Цей тайфун можна було вважати еквівалентом урагану 4 категорії (із 5 можливих).

Він залишив по собі десятки загиблих і тисячі поранених. Сотні тисяч людей змушені були залишити свої домівки.

Екстремальні опади та сильний вітер спровокували повені, зсуви, селеві потоки, масові перебої з електроенергією та завдали серйозної шкоди інфраструктурі й сільському господарству.

Загальна кількість опадів за добу з 22 по 28 липня в регіонах, які постраждали від "Гемі" (інфографіка: worldweatherattribution.org)

За словами науковців, сучасний клімат, який вже потеплішав на 1,2 градуса за Цельсієм - на тлі спалювання людьми викопного палива - змінюється й далі. При цьому "Гемі" був посилений саме наслідками глобального потепління.

Згідно з метеорологічними спостереженнями, рясні опади (як ті, що приніс "Гемі"), відбуваються нині:

приблизно раз на 20 (від 5 до 30) років - на півночі Філіппін

приблизно раз на 5 (від 1,5 до 20) років - на Тайвані

приблизно раз на 100 (від 90 до 160) років - у провінції Хунань в центральній частині КНР

Щоб визначити роль зміни клімату в "життєдіяльності" тропічних циклонів, дослідники поєднали наявні спостереження з кліматичними моделями.

У результаті вони виявили: якщо світ продовжуватиме спалювати викопне паливо, спричиняючи глобальне потепління на 2°C вище доіндустріального рівня (1850-1900 рр.), ймовірність руйнівних тайфунів у цих регіонах стане на 30-50% більшою.

Йдеться про те, що антропогенні зміни клімату "покращують сприятливі умови для тайфунів" і збільшують інтенсивність опадів і вітру.

Такі аномальні тенденції пояснюються в основному підвищенням температури океану, адже коли його поверхня нагрівається, збільшується також і температура повітря над ним. У результаті волога переноситься на велику висоту (формуючи хмари) та залишає під собою зону низького тиску (що спричиняє надходження у цю локацію більшої кількості повітря).

У результаті утворюються грози, які за відсутності сильного вітру можуть посилюватися до тайфунів.

Хоча кількість ураганів при цьому не обов'язково зростає, ті, що утворюються, стають дедалі більш руйнівними - породжують сильніші дощі та сильніші штормові хвилі.

Отже, регіони, в яких формуються та "гуляють" тропічні циклони, з часом можуть страждати від наслідків негоди ще більше.

Що варто знати українцям про циклони й тайфуни

Циклони - це області зниженого тиску діаметром від близько 100 км до 3000 км з мінімальним значенням у центрі та замкнутими ізобарами (лініями на карті, що сполучають місця з однаковим атмосферним тиском).

Вони становлять собою атмосферні вихори із циркуляцією повітряних мас:

проти годинникової стрілки - у північній півкулі

за годинниковою стрілкою - у південній півкулі

Циклон (ілюстрація: meteo.gov.ua)

Циклони формуються постійно й природно - на тлі обертання Землі (завдяки так званій силі Коріоліса - одній із сил інерції). У центрі такого величезного вихору повітря здіймається і, охолоджуючись, розтікається на висоті.

Погода, характерна для циклонів:

дощі, грози, зниження температури та посилення вітру - влітку

велика хмарність, снігопади, хуртовини та деяке потепління - взимку

Найчастіше циклони переміщаються із заходу на схід, а їхній рух викликаний різкими змінами атмосферного тиску, вітру, температури та вологості повітря.

Тим часом тайфуни - різновид тропічних циклонів, який є типовим для північно-західної частини Тихого океану, біля Філіппінських островів та в районі Південнокитайського моря (тоді як у північній Атлантиці прийнятий термін ураган, а у південній частині Тихого океану і в Індійському океані - циклон).

Тайфуни виникають через порушення стійкості пасатів і супроводжуються потужними зливами та вітрами (з максимальною постійною швидкістю вітру, що перевищує 119 км на годину в районі їх епіцентрів). Вони можуть ставати причиною значних руйнувань на суходолі та хвилювань на морі.

Рухаються тайфуни найчастіше по периферії тихоокеанського субтропічного антициклону - спочатку на захід і південний захід. На широті близько 20-30° вони можуть змінювати свій напрям на північний схід і досягати берегів Японії, Китаю, Кореї. Інколи, трансформуючись у позатропічні циклони, досягають навіть Камчатки.

Виходячи з цього, території України вони нині навряд чи загрожують.