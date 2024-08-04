Метеорологи назвали найтриваліший тропічний циклон в історії

РБК-Україна розповідає, що варто знати про "Фредді" та циклони в цілому.

Що розповіли науковці про циклон "Фредді"

Згідно з інформацією Всесвітньої метеорологічної організації (World Meteorological Organization або WMO), тропічний циклон "Фредді" накрив деякі регіони Землі у 2023 році. В цілому він тривав впродовж 36 днів.

У лютому й березні минулого року "Фредді" перетнув басейн Індійського океану (починаючи від узбережжя Північно-Західної Австралії) та досяг півдня Африки.

Це спричинило значні людські та економічні втрати у найбільш постраждалих країнах.

Шлях та інтенсивність "Фредді" (карта: uk.wikipedia.org)

Міжнародний комітет експертів WMO, що працює під егідою Архіву погодних і кліматичних екстремальних ситуацій, провів детальний аналіз цього циклону і визнав його тривалість у статусі тропічного шторму новим світовим рекордом (попередній рекордсмен - циклон під назвою "Джон" - вирував у 1994 році у північній частині Тихого океану впродовж близько 30 днів).

Результати аналізу метеорологів свідчать про те, що з точки зору відстані "Фредді" пройшов 12 785 км (плюс-мінус 10 км), що становить близько 30% окружності Землі.

Циклон "Фредді" на піку інтенсивності 19 лютого 2023 року (фото: uk.wikipedia.org)

"Фредді" був надзвичайним тропічним циклоном не лише завдяки своїй довговічності, але й здатності "виживати" після численних взаємодій із сушею, які, на жаль, мали значні наслідки для населення південно-східної Африки", - наголосив член комітету й експерт із тропічних циклонів Кріс Велден з американського Університету Вісконсину.

Доповідач WMO з питань клімату та екстремальних погодних умов Рендалл Сервені зауважив, що таке глобальне розслідування підкреслює ретельну увагу організації до сертифікації всіх метеорологічних спостережень (її архів містить дані про найвищі та найнижчі температури у світі, кількість опадів, найсильніший град, найдовший сухий період, максимальні пориви вітру, найдовшу блискавку, смертність, пов'язану з погодою тощо).

"Екстремальні явища, представлені для розгляду в Архіві погодних і кліматичних екстремальних ситуацій WMO, є "миттєвими знімками" нашого поточного клімату", - уточнив експерт і додав, що "більші екстремуми", цілком можливо, ще будуть зафіксовані в майбутньому.

Що варто знати про циклони

Циклони - це області зниженого тиску діаметром від близько 100 км до 3 000 км з мінімальним значенням у центрі та замкнутими ізобарами (лініями на карті, що сполучають місця з однаковим атмосферним тиском).

Вони становлять собою атмосферні вихори із циркуляцією повітряних мас:

проти годинникової стрілки - у північній півкулі

за годинниковою стрілкою - у південній півкулі

Циклон (ілюстрація: meteo.gov.ua)

Циклони формуються постійно й природно - на тлі обертання Землі (завдяки так званій силі Коріоліса - одній із сил інерції). У центрі такого величезного вихору повітря здіймається і, охолоджуючись, розтікається на висоті.

Погода, характерна для циклонів:

дощі, грози, зниження температури та посилення вітру - влітку

велика хмарність, снігопади, хуртовини та деяке потепління - взимку

Найчастіше циклони переміщаються із заходу на схід, а їхній рух викликаний різкими змінами атмосферного тиску, вітру, температури та вологості повітря.