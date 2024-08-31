Изменения климата усиливают циклоны и тайфуны: что обнаружили ученые и угрожает ли это Украине

О чем узнали ученые

Эксперты научного сотрудничества World Weather Attribution (WWA), которое изучает атрибуцию экстремальных событий и проводит расчеты влияния климатических изменений на экстремальные метеорологические события (волны жары, засухи и штормы) подтвердили взаимосвязь между изменением климата нашей планеты и мощностью тропических циклов.

В качестве примера ученые рассматривали недавний разрушительный тайфун "Геми", который в конце июля 2024 года принес устойчивые мощные ветры (скорость которых достигала 233 км в час) и осадки в некоторые регионы юго-восточной Азии (включая северные Филиппины, Тайвань и китайскую провинцию Хунань).

Этот тайфун можно считать эквивалентом урагана 4 категории (из 5 возможных).

Он оставил после себя десятки погибших и тысячи раненых. Сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома.

Экстремальные осадки и сильный ветер спровоцировали наводнения, оползни, селевые потоки, массовые перебои с электроэнергией и нанесли серьезный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству.

Общее количество осадков в сутки с 22 по 28 июля в регионах, пострадавших от "Геми" (инфографика: worldweatherattribution.org)

По словам ученых, современный климат, уже потеплевший на 1,2 градуса по Цельсию - на фоне сжигания людьми ископаемого топлива - меняется и дальше. При этом "Геми" был усилен именно последствиями глобального потепления.

Согласно метеорологическим наблюдениям, обильные осадки (как те, что принес "Геми"), происходят сейчас:

примерно раз в 20 (от 5 до 30) лет - на севере Филиппин

примерно раз в 5 (от 1,5 до 20) лет - на Тайване

примерно раз в 100 (от 90 до 160) лет - в провинции Хунань в центральной части КНР

Чтобы определить роль изменения климата в "жизнедеятельности" тропических циклонов, исследователи объединили имеющиеся наблюдения с климатическими моделями.

В результате они обнаружили: если мир будет продолжать сжигать ископаемое топливо, что приведет к глобальному потеплению на 2°C выше доиндустриального уровня (1850-1900 гг.), вероятность разрушительных тайфунов в этих регионах станет на 30-50% больше.

Речь идет о том, что антропогенные изменения климата улучшают благоприятные условия для тайфунов и увеличивают интенсивность осадков и ветра.

Такие аномальные тенденции объясняются в основном повышением температуры океана, ведь когда его поверхность нагревается, увеличивается также температура воздуха над ним. В результате влага переносится на большую высоту (формируя облака) и оставляет под собой зону низкого давления (что влечет поступление в эту локацию большего количества воздуха).

В результате образуются грозы, которые в отсутствие сильного ветра могут усиливаться до тайфунов.

Хотя количество ураганов при этом не обязательно растет, те, которые образовываются, становятся все более разрушительными - порождают более сильные дожди и более сильные штормовые волны.

Следовательно, регионы, в которых формируются и "гуляют" тропические циклоны, со временем могут страдать от последствий непогоды еще больше.

Что следует знать украинцам о циклонах и тайфунах

Циклоны - это области пониженного давления диаметром от около 100 км до 3000 км с минимальным значением в центре и замкнутыми изобарами (линиями на карте, соединяющими места с одинаковым атмосферным давлением).

Они представляют собой атмосферные вихри с циркуляцией воздушных масс:

против часовой стрелки - в северном полушарии

по часовой стрелке - в южном полушарии

Циклон (иллюстрация: meteo.gov.ua)

Циклоны формируются постоянно и естественно - на фоне вращения Земли (благодаря так называемой силе Кориолиса - одной из сил инерции). В центре столь огромного вихря воздух поднимается и, охлаждаясь, растекается на высоте.

Погода, характерная для циклонов:

дожди, грозы, понижение температуры и усиление ветра - летом

большая облачность, снегопады, метели и некоторое потепление - зимой

Чаще всего циклоны перемещаются с запада на восток, а их движение вызвано резкими изменениями атмосферного давления, ветра, температуры и влажности воздуха.

Между тем тайфуны - разновидность тропических циклонов, типичная для северо-западной части Тихого океана, у Филиппинских островов и в районе Южнокитайского моря (тогда как в северной Атлантике принят термин ураган, а в южной части Тихого океана и в Индийском океане - циклон).

Тайфуны возникают из-за нарушения устойчивости пассатов и сопровождаются сильными ливнями и ветрами (с максимальной постоянной скоростью ветра, превышающей 119 км в час в районе их эпицентров). Они могут быть причиной значительных разрушений на суше и волнений на море.

Двигаются тайфуны чаще всего по периферии тихоокеанского субтропического антициклона - сначала на запад и юго-запад. На широте около 20-30° они могут изменять свое направление на северо-восток и достигать берегов Японии, Китая, Кореи. Иногда, трансформируясь во внетропические циклоны, достигают Камчатки.

Исходя из этого, территории Украины они сейчас вряд ли угрожают.