Зміни з 1 березня в соціальній сфері: індексація пенсій, тарифи ЖКГ, виплати для ВПО

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Індексація: на скільки та для кого зростуть пенсії

З 1 березня в Україні відбудеться щорічна планова індексація пенсій. В середньому виплати зростуть на 11,5%. Цей показник обчислено на підставі величини зростання заробітної плати та інфляції за попередній рік.

Індексація передбачена для 10 млн пенсіонерів: непрацюючі пенсіонери за віком, працівники силових структур на пенсії, отримувачі пенсій за особливі заслуги, особи з інвалідністю, держслужбовці на пенсії.

Мінімальний розмір підвищення - 100 грн, максимальний - 1500 грн.

Як заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, внаслідок індексації середній рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Підвищення не варто очікувати:

тим, хто отримує пенсію у розмірі понад 10 прожиткових мінімумів (23610 грн);

тим, хто вийшов на пенсію у 2025 році, адже всі показники вже враховані при обчисленні виплати;

працюючим пенсіонерам. Цій категорії виплати перерахують з 1 квітня.

Фото: планова індексація пенсій відбудеться в березні (Getty Images)

Також з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Збільшення розміру мінімальної пенсії

Згідно з постановою Кабміну про індексацію пенсій, з 1 березня 2025 також відбудеться підвищення мінімальних виплат для непрацюючих пенсіонерів залежно від віку і стажу.

особам від 65 років зі страховим стажем не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3758 грн, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру;

встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру; особам від 80 років зі страховим стажем не менше 25/20 років у чоловіків і жінок відповідно, з пенсією, яка не досягає 3758 грн , встановлюється щомісячна доплата до пенсії до цієї суми;

, встановлюється щомісячна доплата до пенсії до цієї суми; особам у віці 70-80 років зі страховим стажем від 35/30 років, які отримують пенсію, що не досягає 3613 грн , надається щомісячна доплата до цієї суми;

, надається щомісячна доплата до цієї суми; особам у віці 75-80 років та стажем не менше 25/20 років у жінок та чоловіків відповідно пенсія має бути не меншою за 3613 грн;

особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених в першому пункті) зі страховим стажем не менше 35/30 років, які отримують пенсію, що не досягає 3323 грн , надається щомісячна доплата до цієї суми;

, надається щомісячна доплата до цієї суми; іншим особам, які отримують пенсію, не працюють та в яких щомісячний розмір пенсійних виплат, не досягає 3038 грн, надається щомісячна доплата до цієї суми.

Тарифи ЖКГ у березні 2025

Більшість тарифів на комунальні послуги зафіксована мораторієм Кабміну, а ціна на електроенергію залишатиметься незмінною щонайменше до завершення опалювального сезону 2024/2025.

Так, на час дії воєнного стану уряд заборонив підвищення вартості послуг теплопостачання, гарячої води та газу.

Найбільший постачальник газу для населення НАК "Нафтогаз" не міняв ціну свого "Фіксованого" тарифу з 2021 року. Наразі кубометр блакитного палива для побутових споживачів коштує 7,96 грн.

Тарифи на холодну воду у більшості міст також залишаються на рівні до початку повномасштабної війни.

Фото: тарифи на комуналку в березні не зміняться (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вартість електроенергії 4,32 грн/кВт-год зафіксована до 30 квітня відповідною постановою Кабміну. Водночас власники двозонних лічильників можуть економити, сплачуючи за світло 2,16 грн/кВт-год у нічні години (з 23:00 до 07:00).

Також нижчий тариф діє для власників електроопалення до кінця опалювального сезону: 2,64 грн/кВт-год при споживанні до 2000 кВт на місяць.

Правила оформлення субсидій

З 1 березня не передбачено змін у правилах оформлення субсидій. Державна допомога на оплату комунальних послуг надається домогосподарствам на підставі розміру сукупного доходу за місяць.

Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи до ЦНАПу, органів Пенсійного фонду особисто чи онлайн на порталі ПФУ. При наявності підстав субсидія буде призначена з місяця звернення.

Відмовити у субсидії можуть у разі заборгованості за комуналку, якщо протягом року у домогосподарства були великі витрати, якщо житлова площа перевищує нормативні показники.

Варто зазначити, що внутрішньо переміщені особи через війну мають право на два види субсидій. Окрім допомоги на оплату ЖКГ, уряд запровадив субсидію на оренду житла для ВПО. Послуга працює з січня 2025.

На таку субсидію можуть розраховувати родини ВПО, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів. Для отримання субсидії договір оренди житла повинен бути зареєстрований у Пенсійному фонді України.

Що буде з виплатами ВПО

З 1 березня буде автоматично продовжено виплати переселенцям ще на пів року - до 1 вересня 2025.

Розмір грошової допомоги залишиться на рівні 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю за умови відповідності визначеним критеріям.

Фото: допомогу ВПО продовжать на пів року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для отримання виплат дохід у розрахунку на одного члена сім'ї не має перевищувати 9444 грн.

Також допомога передбачена:

для пенсіонерів з-поміж ВПО, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам;

родинам з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

родинам, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

вагітним жінкам, починаючи з 30 тижня вагітності.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що наразі виплати отримують близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб.

При підготовці використовувалися: постанова Кабміну №209 від 25 лютого 2025, публікації Урядового порталу, пресслужби Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України.