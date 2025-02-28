Зміни з 1 березня в соціальній сфері: індексація пенсій, тарифи ЖКГ, виплати для ВПО

У березні українські пенсіонери внаслідок індексації отримають підвищену пенсію. Комунальні тарифи залишаться без змін, як і порядок оформлення субсидій. Для переселенців продовжить діяти нова програма пільг на оренду житла, а також відбудеться перепризначення допомоги ВПО ще на пів року.
Детально про зміни у соціальній сфері з 1 березня - на РБК-Україна нижче.
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З 1 березня в Україні відбудеться щорічна планова індексація пенсій. В середньому виплати зростуть на 11,5%. Цей показник обчислено на підставі величини зростання заробітної плати та інфляції за попередній рік.
Індексація передбачена для 10 млн пенсіонерів: непрацюючі пенсіонери за віком, працівники силових структур на пенсії, отримувачі пенсій за особливі заслуги, особи з інвалідністю, держслужбовці на пенсії.
Мінімальний розмір підвищення - 100 грн, максимальний - 1500 грн.
Як заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, внаслідок індексації середній рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.
Підвищення не варто очікувати:
Також з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
Згідно з постановою Кабміну про індексацію пенсій, з 1 березня 2025 також відбудеться підвищення мінімальних виплат для непрацюючих пенсіонерів залежно від віку і стажу.
Більшість тарифів на комунальні послуги зафіксована мораторієм Кабміну, а ціна на електроенергію залишатиметься незмінною щонайменше до завершення опалювального сезону 2024/2025.
Так, на час дії воєнного стану уряд заборонив підвищення вартості послуг теплопостачання, гарячої води та газу.
Найбільший постачальник газу для населення НАК "Нафтогаз" не міняв ціну свого "Фіксованого" тарифу з 2021 року. Наразі кубометр блакитного палива для побутових споживачів коштує 7,96 грн.
Тарифи на холодну воду у більшості міст також залишаються на рівні до початку повномасштабної війни.
Вартість електроенергії 4,32 грн/кВт-год зафіксована до 30 квітня відповідною постановою Кабміну. Водночас власники двозонних лічильників можуть економити, сплачуючи за світло 2,16 грн/кВт-год у нічні години (з 23:00 до 07:00).
Також нижчий тариф діє для власників електроопалення до кінця опалювального сезону: 2,64 грн/кВт-год при споживанні до 2000 кВт на місяць.
З 1 березня не передбачено змін у правилах оформлення субсидій. Державна допомога на оплату комунальних послуг надається домогосподарствам на підставі розміру сукупного доходу за місяць.
Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи до ЦНАПу, органів Пенсійного фонду особисто чи онлайн на порталі ПФУ. При наявності підстав субсидія буде призначена з місяця звернення.
Відмовити у субсидії можуть у разі заборгованості за комуналку, якщо протягом року у домогосподарства були великі витрати, якщо житлова площа перевищує нормативні показники.
Варто зазначити, що внутрішньо переміщені особи через війну мають право на два види субсидій. Окрім допомоги на оплату ЖКГ, уряд запровадив субсидію на оренду житла для ВПО. Послуга працює з січня 2025.
На таку субсидію можуть розраховувати родини ВПО, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів. Для отримання субсидії договір оренди житла повинен бути зареєстрований у Пенсійному фонді України.
З 1 березня буде автоматично продовжено виплати переселенцям ще на пів року - до 1 вересня 2025.
Розмір грошової допомоги залишиться на рівні 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю за умови відповідності визначеним критеріям.
Для отримання виплат дохід у розрахунку на одного члена сім'ї не має перевищувати 9444 грн.
Також допомога передбачена:
У Міністерстві соціальної політики зазначають, що наразі виплати отримують близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб.
При підготовці використовувалися: постанова Кабміну №209 від 25 лютого 2025, публікації Урядового порталу, пресслужби Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України.
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