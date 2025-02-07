Кому в Україні субсидія не "світить": є причини для відмови

Оформлення житлової субсидії - це можливість отримати державну допомогу на оплату комунальних послуг. Однак є низка причин, через які субсидію можуть не призначити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцiальної політики України .

Надмірна площа житла

Якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв. м, а будинку - 230 кв. м, субсидія не призначається. Винятки - багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та житло, яке оформлене на кілька особових рахунків.

Великі витрати за останній рік

Якщо хтось із членів домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням здійснив покупку або фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, у субсидії можуть відмовити. До таких витрат належать:

купівля нерухомості, авто, фінансових активів, будівельних матеріалів;

великі одноразові витрати на послуги (крім медичних, освітніх і комунальних);

великі грошові перекази, інвестиції, купівля валюти.

Не призначать субсидію, якщо у заявника є більше ніж одне житлове приміщення (крім гуртожитків, сільського житла та житла на окупованих територіях), а також якщо в домогосподарстві є автомобіль, випущений менш ніж п’ять років тому, або більше ніж один транспортний засіб віком до 15 років.

Якщо на банківських рахунках або у вигляді облігацій є сума понад 100 тисяч гривень, субсидію не призначать.

Субсидію можуть не надати, якщо члени домогосподарства не мають офіційного доходу або їхній середній дохід менший за мінімальну зарплату, а також якщо вони не сплачували ЄСВ протягом останніх трьох місяців.

Винятки - студенти, безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, військовослужбовці, пенсіонери та особи, які мають підтверджені складні життєві обставини.

Борги за комунальні послуги

Якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги понад три місяці та загальна сума перевищує 680 гривень, субсидія не призначається. Її можна отримати тільки після сплати боргу або укладення договору про реструктуризацію.

Якщо член домогосподарства має заборгованість за аліментами понад три місяці, субсидію можуть не призначити. Винятки - безвісти зниклі особи, особи під домашнім арештом або ті, хто перебуває на лікуванні від наркозалежності.

Але якщо субсидіант не повернув надміру отримані кошти за попередні періоди за вимогою органів соцзахисту, нову субсидію можуть не призначити.

Якщо відмовили у субсидії, ви можете звернутися до органів соцзахисту для отримання пояснень та можливого перегляду рішення.