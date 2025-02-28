Изменения с 1 марта в социальной сфере: индексация пенсий, тарифы ЖКХ, выплаты для ВПЛ

В марте украинские пенсионеры в результате индексации получат повышенную пенсию. Коммунальные тарифы останутся без изменений, как и порядок оформления субсидий. Для переселенцев продолжит действовать новая программа льгот на аренду жилья, а также состоится переназначение пособий ВПЛ еще на полгода.
Подробно об изменениях в социальной сфере с 1 марта - на РБК-Украина ниже.
Содержание:
С 1 марта в Украине состоится ежегодная плановая индексация пенсий. В среднем выплаты возрастут на 11,5%. Этот показатель определен с учетом роста показателей заработной платы и инфляции за предыдущий год.
Индексация предусмотрена для 10 млн пенсионеров: неработающие пенсионеры по возрасту, работники силовых структур на пенсии, получатели пенсий за особые заслуги, лица с инвалидностью, госслужащие на пенсии.
Минимальный размер повышения - 100 грн, максимальный - 1500 грн.
Как заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, в результате индексации средний уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.
Повышения не следует ждать:
Также с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Согласно постановлению Кабмина об индексации пенсий, с 1 марта 2025 также произойдет повышение минимальных выплат для неработающих пенсионеров в зависимости от возраста и стажа.
Большинство тарифов на коммунальные услуги зафиксировано мораторием Кабмина, а цена на электроэнергию будет оставаться неизменной по меньшей мере до завершения отопительного сезона 2024/2025.
Так, на время действия военного положения правительство запретило повышение стоимости услуг теплоснабжения, горячей воды и газа.
Крупнейший поставщик газа для населения НАК "Нафтогаз" не менял цену своего "фиксированного" тарифа с 2021 года. На сегодня кубометр голубого топлива для бытовых потребителей стоит 7,96 грн.
Тарифы на холодную воду в большинстве городов остаются на уровне до начала полномасштабной войны.
Стоимость электроэнергии 4,32 грн/кВт-ч зафиксирована до 30 апреля соответствующим постановлением Кабмина. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить, платя за свет 2,16 грн/кВт-ч в ночные часы (с 23:00 до 07:00).
Также более низкий тариф действует для владельцев электроотопления до конца отопительного сезона: 2,64 грн/кВт-ч при потреблении до 2000 кВт в месяц.
С 1 марта не предусмотрено изменений в правилах оформления субсидий. Помощь от государства на оплату коммунальных услуг предоставляется домохозяйствам на основании размера совокупного дохода за месяц.
Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах в ЦНАП, органы Пенсионного фонда лично или онлайн на портале ПФУ. При наличии оснований субсидия будет назначена с месяца обращения.
Отказать в субсидии могут в случае задолженности за коммуналку, если в течение года в семье были крупные расходы, если жилая площадь превышает нормативные показатели.
Следует отметить, что внутренне перемещенные лица из-за войны имеют право на два вида субсидий. Кроме помощи на оплату ЖКХ правительство установило субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Услуга работает с января 2025 года.
На такую субсидию могут рассчитывать семьи ВПЛ, тратящие на аренду более 20% своих доходов. Для получения субсидии договор аренды жилья должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины.
С 1 марта будут автоматически продлены выплаты пособий переселенцам еще на полгода - до 1 сентября 2025 года.
Размер денежной помощи останется на уровне 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью при условии соответствия определенным критериям.
Для получения выплат доход в расчете на одного члена семьи не должен превышать 9444 грн.
Также помощь предусмотрена:
В Министерстве социальной политики отмечают, что в настоящее время выплаты получают около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц.
При подготовке использовались: постановление Кабмина №209 от 25 февраля 2025, публикации Правительственного портала, пресс-службы Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины.
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