Зміна тарифів на розподіл дозволить обленерго спрямувати ресурси на розрахунки з "Укренерго", - член правління

Зміна тарифів для операторів систем розподілу (ОСР) є важливим кроком для зниження боргового навантаження на ринку та забезпечення стабільності розрахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена правління НЕК "Укренерго" Івана Юрика.

"Ми повністю підтримуємо це рішення. Воно дещо відкладено у часі. Воно є частиною рішення. Тому що не всі ОСРи, найбільші наші боржники увійшли в цей список. Я розумію, буде наступним етапом рішення про інші ОСРи щодо врахування попередніх періодів", - зазначив він.

За словами Юрика, ухвалене рішення дозволить ОСРам спрямувати ресурси передусім на розрахунки з НЕК "Укренерго".

"Ми вітаємо позицію ОСРів щодо пріоритету направлення на розрахунки з нами", - наголосив він.

При цьому отримані кошти залишатимуться в енергоринку та будуть спрямовані на підтримку виробників.

"Очевидно ми ці ресурси не будемо тримати. Це не для НЕК "Укренерго". Ми будемо їх давати іншим учасникам ринку для того, щоб наповнювати ліквідністю, в тому числі генерацію, враховуючи останні законодавчі зміни", - підкреслив Юрик.

Нагадаємо, заборгованість ОСРів перед НЕК "Укренерго" сягає 20 мільярдів гривень. За словами галузевих експертів, проблема боргів на енергоринку загострилася через падіння споживання, руйнування енергетичної інфраструктури та зростання інфляційних витрат.