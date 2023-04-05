ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зміна статус-кво силою недопустима: Японія засудила російську агресію в Україні

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 03:18
Зміна статус-кво силою недопустима: Японія засудила російську агресію в Україні Фото: Японія засудила російську агресію в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Японія вважає неприйнятною зміну статус-кво силою, як це відбувається у випадку російської агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Хаяші Йошімаса на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що Японія має тверду позицію щодо зміни статус-кво силою та ніколи не буде змирятися з такими діями у світі, включаючи російську агресію проти України.

Хаяші Йошімаса також наголосив на неприйнятності погроз застосування ядерної зброї, особливо з урахуванням того, що Японія постраждала від застосування атомної бомби під час Второї світової війни. Він додав, що Японія зміцнює свої зв’язки з НАТО та продовжує рухатися вперед у цьому напрямку.

Нагадаємо, що уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Також раніше японський прем'єр-міністр Фуміо Кішида заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю України нелетального озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія НАТО Війна Росії проти України
NEWS
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну