Изменение статус-кво силой недопустимо: Япония осудила российскую агрессию в Украине

Об этом сообщил министр иностранных дел Хаяши Йошимаса на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что у Японии твердая позиция по изменению статус-кво силой и никогда не будет смиряться с такими действиями в мире, включая российскую агрессию против Украины.

Хаяши Йошимаса также отметил неприемлемость угроз применения ядерного оружия, особенно с учетом того, что Япония пострадала от применения атомной бомбы во время Другой мировой войны. Он добавил, что Япония укрепляет свои связи с НАТО и продолжает двигаться вперед в этом направлении.