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Изменение статус-кво силой недопустимо: Япония осудила российскую агрессию в Украине

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Среда 05 апреля 2023 03:18
Изменение статус-кво силой недопустимо: Япония осудила российскую агрессию в Украине Фото: Япония осудила российскую агрессию в Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Япония считает неприемлемым изменение статус-кво силой, как это происходит в случае российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Хаяши Йошимаса на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что у Японии твердая позиция по изменению статус-кво силой и никогда не будет смиряться с такими действиями в мире, включая российскую агрессию против Украины.

Хаяши Йошимаса также отметил неприемлемость угроз применения ядерного оружия, особенно с учетом того, что Япония пострадала от применения атомной бомбы во время Другой мировой войны. Он добавил, что Япония укрепляет свои связи с НАТО и продолжает двигаться вперед в этом направлении.

Напомним, что правительство Японии выделило Украиненовый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.

Также ранее японский премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Токио выделит 30 миллионов долларов на закупку Украины нелетального вооружения.

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