Зміна прайс-кепів дозволила гарантувати імпорт з ЄС у критичні години, - експерт

Україна змушена покривати дефіцит електроенергії за рахунок імпорту, при цьому купує його за цінами, вищими за українські.
Як пише РБК-Україна, про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.
"Коли ми говоримо про ціни на електроенергію, треба розуміти, що ми з суттєвою мірою ми є залежними від сусідніх країн Європи. Тому що Ви згадали про імпорт, і в нас зараз дозволений обсяг імпорту це 2,1 гігават. А це потужність імпорту, це при тому, що влітку пікове споживання 11, наприклад, гігават, до 12. І влітку, особливо в першій половині серпня-в кінці липня цей імпорт відігравав важливу роль для того, щоб збалансувати енергосистему", - пояснив він.
За словами експерта, саме підвищення прайс-кепів дозволило гарантувати імпорт у критичні години.
"Цей перегляд прайс-кепів, який відбувся на вечірні години,він був здійснений для того, щоб запобігти можливому дефіциту, який склався б у разі, якщо ми не можемо імпортувати ціну електроенергії, наприклад, з Угорщини,ціна є вищою, ніж прайс-кепи", - сказав Прокіп.
Він зауважив, що Україна поступово стає залежною від цінової кон’юнктури у Європі.
"Треба розуміти, що допоки у нас буде дефіцит потужності, який викликаний обстрілом районування, до того ми будемо залежними від цінової кон’юнктури у Європі. Повторюся, що ключові наші постачальники електроенергії з-за кордону Словаччина та Угорщина мають ціну вища, ніж Україна", - наголосив експерт.
Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.
До цього голова АКМУ Павло Кириленко заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень.
Як повідомлялось, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що серпень став відносно стабільним місяцем для української енергосистеми, завдяки сприятливим погодним умовам та збереженню обсягів імпорту електроенергії.