Изменение прайс-кепов позволило гарантировать импорт из ЕС в критические часы, - эксперт

"Когда мы говорим о ценах на электроэнергию, надо понимать, что мы в существенной степени мы зависимы от соседних стран Европы. Потому что Вы упомянули об импорте, и у нас сейчас разрешенный объем импорта это 2,1 гигаватт. А это мощность импорта, это при том, что летом пиковое потребление 11, например, гигаватт, до 12. И летом, особенно в первой половине августа - в конце июля этот импорт играл важную роль для того, чтобы сбалансировать энергосистему", - пояснил он.

По словам эксперта, именно повышение прайс-кэпов позволило гарантировать импорт в критические часы.

"Этот пересмотр прайс-кэпов, который состоялся на вечерние часы, он был осуществлен для того, чтобы предотвратить возможный дефицит, который сложился бы в случае, если мы не можем импортировать цену электроэнергии, например, из Венгрии, цена выше, чем прайс-кэпы", - сказал Прокип.

Он отметил, что Украина постепенно становится зависимой от ценовой конъюнктуры в Европе.

"Надо понимать, что пока у нас будет дефицит мощности, который вызван обстрелом районирования, до того мы будем зависимыми от ценовой конъюнктуры в Европе. Повторюсь, что ключевые наши поставщики электроэнергии из-за рубежа Словакия и Венгрия имеют цену выше, чем Украина", - подчеркнул эксперт.