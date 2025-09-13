Изменение прайс-кепов позволило гарантировать импорт из ЕС в критические часы, - эксперт

Украина вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет импорта, при этом покупает его по ценам выше украинских.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.
"Когда мы говорим о ценах на электроэнергию, надо понимать, что мы в существенной степени мы зависимы от соседних стран Европы. Потому что Вы упомянули об импорте, и у нас сейчас разрешенный объем импорта это 2,1 гигаватт. А это мощность импорта, это при том, что летом пиковое потребление 11, например, гигаватт, до 12. И летом, особенно в первой половине августа - в конце июля этот импорт играл важную роль для того, чтобы сбалансировать энергосистему", - пояснил он.
По словам эксперта, именно повышение прайс-кэпов позволило гарантировать импорт в критические часы.
"Этот пересмотр прайс-кэпов, который состоялся на вечерние часы, он был осуществлен для того, чтобы предотвратить возможный дефицит, который сложился бы в случае, если мы не можем импортировать цену электроэнергии, например, из Венгрии, цена выше, чем прайс-кэпы", - сказал Прокип.
Он отметил, что Украина постепенно становится зависимой от ценовой конъюнктуры в Европе.
"Надо понимать, что пока у нас будет дефицит мощности, который вызван обстрелом районирования, до того мы будем зависимыми от ценовой конъюнктуры в Европе. Повторюсь, что ключевые наши поставщики электроэнергии из-за рубежа Словакия и Венгрия имеют цену выше, чем Украина", - подчеркнул эксперт.
Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.
До этого председатель АКМУ Павел Кириленко заявлял, что повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.
Как сообщалось, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что август стал относительно стабильным месяцем для украинской энергосистемы, благодаря благоприятным погодным условиям и сохранению объемов импорта электроэнергии.